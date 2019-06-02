В истории с полуголой американкой, выбежавшей на поле в финале ЛЧ, обнаружился российский след

Эротическое выбегание Кинси Волански в матче "Тоттенхэм" – "Ливерпуль" добавило ей полтора миллионов подписчиков

Кинси уводят с поля. Фото: AFP

Установлена личность полуголой девушки, которая выбежала на поле во время финального матча Лиги чемпионов между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем". Ею оказалась американская актриса и модель Кинси Волански. Она часто снимается для обложек мужских журналов. До финала Лиги чемпионов на ее страницу в Instagram были подписаны около 400 тысяч человек, но после ее выбегания на поле стадиона "Ванда Метрополитано" это количество возросло уже почти до двух миллионов. В этой истории может быть замешан российский блогер из США Виталий Здоровецкий, который выбегал на поле в финале чемпионата мира-2014. За день до финала Лиги чемпионов он опубликовал видео с Волански, пообещав сюрприз.





Кинси Волански. Фото AFP и Instagram

Напомним, обыграв на мадридском стадионе "Ванда Метрополитано" "Тоттенхэм" со счетом 2:0, "Ливерпуль" в шестой раз в своей истории выиграл Кубок европейских чемпионов! Победу мерсисайдцам принесли голы Салаха и Ориги.

При этом стало известно, почему игрок "Тоттенхэма" Сиссоко сыграл рукой в финале Лиги чемпионов. "Ни в коем случае нельзя было ставить пенальти, – заявил экс-футболист "шпор" Гленн Ходдл. – Когда Сиссоко бежал назад, он указывал партнеру рукой на игрока соперников, как бы говоря: "Опекай его". Если за такое давать пенальти, у нас их будет по сто штук за игру".

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