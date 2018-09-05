В Италии будут наказывать футболистов за неофициальные капитанские повязки

Сегодня, 10:44

В новом сезоне все капитанские повязки должны иметь логотип серии А и слово "капитан" большими буквами

Даниэле де Росси (справа) с повязкой. Фото AFP
Даниэле де Росси (справа) с повязкой. Фото AFP

Итальянская Серия А объявила, что с этого сезона будет штрафовать футболистов, которые будут использовать неофициальные капитанские повязки в матчах турнира. Согласно новому регламенту, в нынешнем сезоне все капитанские повязки должны быть белого цвета, на них должны быть изображены логотип серии А и слово "Капитан" большими буквами.

В стартовых матчах сезона Даниэле де Росси из римской "Ромы" и Алехандро Гомес из "Аталанты" проигнорировали данное правило, но избежали наказаний.

Интересно, что ранее в итальянской прессе были опубликовали данные по зарплатам игроков и тренеров Серии А, а также бюджеты клубов. Оказалось, что зарплата новичка "Ювентуса" Криштиану Роналду в два раза больше бюджета итальянского "Эмполи"

По информации источника, в общей сумме игроки итальянского чемпионата получают 1,1 миллиарда евро в год. Самой большой зарплатой является зарплата нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду – 31 миллион евро. Второе место занял Гонсало Игуаин, чей заработок оказался более, чем в три раза ниже зарплаты Роналду – 9,5 млн евро. Третьим идет Пауло Дибала с 7 млн. Стоит отметить, что самой бедной командой в Серии А оказался "Эмполи". Бюджета клуба хватило бы лишь на полгода зарплаты Роналду.

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Источник:

Football Italia

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