В Италии фанаты насмерть сбили болельщика другой команды

В ходе расследования арестованы 25 человек, в том числе водитель автомобиля

/ Фото: AFP

Трагедией завершилось столкновение фанатов клубов низшей лиги Италии. Как сообщает Football Italia, болельщики "Мелфи" сбили на автомобиле фаната принципиального соперника клуба "Вультур Рионеро" Фабио Туччиарьелло. В результате полученных травм он скончался. Также травмы различной степени тяжести получили еще три болельщика, один из которых сейчас находится в тяжелом состоянии.

Полиция уже арестовала 30-летнего водителя автомобиля, а также еще 24 человека – все они являются фанатами "Вультур Рионеро" и могли быть причастны к инциденту. Отмечается, что в тот день команды не проводили матч между собой.

Ранее мы писали, что в Италии вынесли беспрецедентное наказание за расизм – пять лет без футбола. Виновнику даже нельзя будет заходить в некоторые районы Вероны с другими болельщиками во время матчей.

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Также мы писали, что "Динамо" за акцию болельщиков против Суркисов оштрафовано на 300 тысяч. По итогам того же матча "Десна" наказана за поведение болельщиков и вынуждена закрыть фанатский сектор.

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