Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,89
30,45
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

В Италии госпитализировали главную звезду чемпионата Украины

Сегодня, 21:27

Матузалема на машине скорой помощи доставили в клинику пригорода Лацио. Его состояние покрыто тайной

Франселино Матузалем
Франселино Матузалем. Фото: Getty Images
В Италии госпитализировали главную звезду чемпионата Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/a7a/2a2/5c9a7a2a2625b.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/a7a/2a2/5c9a7a2a2625b.png Футбол Матузалема на машине скорой помощи доставили в клинику пригорода Лацио. Его состояние покрыто тайной

Бывший полузащитник донецкого "Шахтера" Франселино Матузалем госпитализирован в клинику города Витербо, что в находится в регионе Лацио, сообщает viterbonews24. Причины госпитализации, а также насколько серьезные проблемы у Франселино сейчас – спустя сутки, как на машине скорой помощи его доставили в больницу – не известно. Его состояние покрыто тайной.

Напомним, Матузалем завершил игровую карьеру в 2018-м году. Он играл за "Шахтер", где был капитаном, с 2004 по 2007 годы. И в это время считался самой яркой звездой украинского футбольного чемпионата. Чего стоит хотя бы его гол ударом "скорпиона", забитый в ворота "Севильи"! Сейчас Франселино – 38.

Как известно, сейчас в Италии выступает другая легенда "Шахтера" – Дарио Срна, который в недавнем интервью заявил, что если будет нужен "Шахтеру" в любой позиции, то скажет "да". "Я могу играть за "Кальяри", за "Ювентус", но на первом месте всегда будет "Шахтер". Я люблю адреналин, люблю ответственность. Уверен, что в будущем, если я буду нужен "Шахтеру" – я буду там. И я уверен, что смогу помочь", – сказал выступающий за "Кальяри" Срна.

Как сообщалось ранее, "Шахтер" запустил новый проект для детей совместно с Дарио Срной.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Шахтер Донецк, Матузалем

Вы сейчас просматриваете новость " В Италии госпитализировали главную звезду чемпионата Украины". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экс-игрок "Шахтера" Матузалем: "Срна готов выступать в Италии"

12 июня 2018, 17:14

Бразилец комплиментарно отозвался о бывшем одноклубнике

"Ставим на карту все ради победы": огненное видео к матчу Кубка Украины – "Шахтер" – "Динамо"

23 марта, 17:43

Украинские гранды сыграют между собой 7 апреля в Харькове

Владимир Кличко отобрал ребенка у бывшей невесты

17-летняя дочь Михайлова поменяла имя и стала красавицей

Татьяна Лазарева и Михаил Шац расстались

Почему звезда «Гостьи из будущего» Алексей Фомкин умер в 26 лет

Галкин снял на видео пение Аллы Пугачевой без фонограммы

Ветров: «Выбираться из отношений с Верой Сотниковой было тяжело»

«Прости, что не уберегли»: реакция звезд на смерть Юлии Началовой

Названа каша, которая снижает давление и помогает похудеть

Облгазы вернут людям деньги за незаконные начисления

Будем помнить: три самых любимых всеми клипа Юлии Началовой
Загрузка...

Онлайн матча Люксембург – Украина: автогол на 93-й минуте приносит нам победу!

Вчера, 23:39

Текстовый онлайн поединка отборочного турнира чемпионата Европы с яркими фото из Люксембурга и видеоповторами голов

Списали с Андрея Шевченко: талисман Евро-2020 похож на главного тренера сборной Украины

Вчера, 07:19

Маскота чемпионата Европы назвали Скиллзи. Впервые в истории у талисмана ЧЕ будет живая компания

Сборная России забила украинцу четыре сухих мяча в отборе Евро-2020

24 марта, 18:02

Киевлянин Дмитрий Непогодов не смог спасти Казахстан от разгрома в поединке с россиянами

"Тактик на сто процентов": наставник сборной Украины сравнил Шеву-тренера и Шеву-игрока

24 марта, 16:29

По словам обладателя "Золотого мяча", после перехода в тренеры он стал больше думать и меньше спать

Черепахи остановили матч сборной Украины: появилось видео

24 марта, 13:36

Во время матча молодежной сборной Украины против Северной Македонии на поле вылезли черепахи

«Накануне родов муж сказал, чтобы я шла к черту с ребенком»

Мария Порошина обручилась со своим избранником

5 вещей в доме, которые отталкивают счастье и деньги