В Италии госпитализировали главную звезду чемпионата Украины

Матузалема на машине скорой помощи доставили в клинику пригорода Лацио. Его состояние покрыто тайной

Франселино Матузалем. Фото: Getty Images

В Италии госпитализировали главную звезду чемпионата Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/a7a/2a2/5c9a7a2a2625b.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/a7a/2a2/5c9a7a2a2625b.png 2019-03-26T21:27:00+02:00 Футбол Матузалема на машине скорой помощи доставили в клинику пригорода Лацио. Его состояние покрыто тайной

Бывший полузащитник донецкого "Шахтера" Франселино Матузалем госпитализирован в клинику города Витербо, что в находится в регионе Лацио, сообщает viterbonews24. Причины госпитализации, а также насколько серьезные проблемы у Франселино сейчас – спустя сутки, как на машине скорой помощи его доставили в больницу – не известно. Его состояние покрыто тайной.

Напомним, Матузалем завершил игровую карьеру в 2018-м году. Он играл за "Шахтер", где был капитаном, с 2004 по 2007 годы. И в это время считался самой яркой звездой украинского футбольного чемпионата. Чего стоит хотя бы его гол ударом "скорпиона", забитый в ворота "Севильи"! Сейчас Франселино – 38.

Как известно, сейчас в Италии выступает другая легенда "Шахтера" – Дарио Срна, который в недавнем интервью заявил, что если будет нужен "Шахтеру" в любой позиции, то скажет "да". "Я могу играть за "Кальяри", за "Ювентус", но на первом месте всегда будет "Шахтер". Я люблю адреналин, люблю ответственность. Уверен, что в будущем, если я буду нужен "Шахтеру" – я буду там. И я уверен, что смогу помочь", – сказал выступающий за "Кальяри" Срна.

Как сообщалось ранее, "Шахтер" запустил новый проект для детей совместно с Дарио Срной.

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