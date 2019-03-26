В Италии госпитализировали главную звезду чемпионата Украины
Матузалема на машине скорой помощи доставили в клинику пригорода Лацио. Его состояние покрыто тайной
Бывший полузащитник донецкого "Шахтера" Франселино Матузалем госпитализирован в клинику города Витербо, что в находится в регионе Лацио, сообщает viterbonews24. Причины госпитализации, а также насколько серьезные проблемы у Франселино сейчас – спустя сутки, как на машине скорой помощи его доставили в больницу – не известно. Его состояние покрыто тайной.
Напомним, Матузалем завершил игровую карьеру в 2018-м году. Он играл за "Шахтер", где был капитаном, с 2004 по 2007 годы. И в это время считался самой яркой звездой украинского футбольного чемпионата. Чего стоит хотя бы его гол ударом "скорпиона", забитый в ворота "Севильи"! Сейчас Франселино – 38.
Как известно, сейчас в Италии выступает другая легенда "Шахтера" – Дарио Срна, который в недавнем интервью заявил, что если будет нужен "Шахтеру" в любой позиции, то скажет "да". "Я могу играть за "Кальяри", за "Ювентус", но на первом месте всегда будет "Шахтер". Я люблю адреналин, люблю ответственность. Уверен, что в будущем, если я буду нужен "Шахтеру" – я буду там. И я уверен, что смогу помочь", – сказал выступающий за "Кальяри" Срна.
Как сообщалось ранее, "Шахтер" запустил новый проект для детей совместно с Дарио Срной.
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