В Италии на год дисквалифицировали 14-летнего футболиста: снял шорты перед девушкой-арбитром

Дисквалификация юного футболиста будет сокращена вдвое, если он будет ходить на курсы по перевоспитанию

Фото: AFP

14-летний футболист подростковой итальянской команды "Трепорти" получил годичную дисквалификацию, сообщает Football Italia. В матче с "Миранезе" он был недоволен судейством девушки-арбитра Джулии Никастро и решил снять шорты во время исполнения углового. Игрок хотел спровоцировать свое удаление, после чего судья встречи показала ему красную карточку.

По информации СМИ, родители футболистов "Трепорти" оскорбляли 22-летнюю судью Никастро на протяжении всего матча. Некоторые из них предложили ей обратить внимание на древнейшую профессию. Родители избежали наказания.

Дисквалификация юного футболиста будет сокращена вдвое, если он будет ходить на курсы по перевоспитанию в своем родном городе Венеции.

Ранее мы писали, что у арбитра остановилось сердце во время матча на самом высоком стадионе мира. Врачам удалось его реанимировать и отправить в больницу, однако там произошла вторая остановка сердца.

Ранее мы сообщали, что после матча Премьер-лиги в Киеве напали на арбитра. По информации источника, неизвестный ворвался в раздевалку арбитров и дал пощечину одному из них.

Ранее мы писали, что в Португалии арбитр во время матча сбегал в туалет и получил за это красную карточку. Забавный эпизод произошел в поединке между "Шавишом" и "Насьоналом".

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