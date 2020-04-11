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В Италии назвали дату, когда спортсмены могут возобновлять тренировки

11 апреля, 09:18

Максим Перепелица

Министр спорта отметил, что 4 мая можно будет проводить подготовку к чемпионатам

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о том, что карантин, введенный на территории страны из-за пандемии коронавируса, продлен до 3 мая. В свою очередь министр спорта Винченцо Спадафора надеется, что уже 4 мая спортсмены смогут возобновить тренировки. Ранее в "Ювентусе" присвоили Роналду статус неприкасаемого.

"Глубоко уверен, что наши спортсмены и паралимпийцы вскоре вернутся к победам и почитанию итальянского флага. Прошу вас подготовить федерации и другие субъекты спортивной системы к тому, что тренировки предположительно можно будет возобновить 4 мая в строгом соответствии с требованиями безопасности, которые будут определены в согласовании с органами здравоохранения и научными органами", – сказал Спадафора.

Национальный карантин был введен в Италии 9 марта. Страна занимает третье место в мире по числу зараженных коронавирусом после США и Испании.

Ранее мы сообщали, что у Дибалы и его возлюбленной снова нашли коронавирус. Нападающий "Ювентуса" и его девушка Ориана Сабатини все еще больны COVID-19, несмотря на предыдущее заявление о том, что они излечились

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Италия чемпионат Италии коронавирус

Источник: Football Italia

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