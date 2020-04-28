В Италии назвали крайнюю дату возобновления чемпионата

Клубы чемпионата Италии установили 14 июня крайней датой возобновления сезона, остановленного в связи с пандемией коронавируса. Как мы писали ранее, в Италии официально ослабили карантинные меры, что непосредственно коснется и футбольного первенства страны. С 4 мая игрокам Серии А разрешены индивидуальные тренировки, а с 18-го – командные. Об этом сообщил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Если же возобновить Серию А к 14 июню не удастся, то чемпионат будет завершен досрочно. Напомним, что на данный момент сыграно 26 туров. В турнирной таблице лидирует "Ювентус", но "Лацио" отстает от Роналду и компании всего на один балл. К тому же большинство команд провели на матч меньше, так как в начале эпидемии в Италии отменяли не целый тур, а только некоторые встречи.

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Напомним, что официально о досрочном завершении сезона объявили только в Нидерландах. Руководители лиги решили не определять чемпиона, а также не будет перехода между высшей и низшей лигами, что вызвало в стране скандал. Тренер претендента на повышение в классе назвал такое решении позором, а руководство "Утрехта", оставшегося без еврокубков, пригрозило судом.

Также завершить сезон без доигровки планировали в Бельгии, но после угрозы от УЕФА оставить клубы без еврокубков принятие решения отложили на 4 мая. Более того, руководство лиги надеется все же доиграть сезон после смягчения карантинных мер.

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