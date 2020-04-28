Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,14
29,33
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

В Италии назвали крайнюю дату возобновления чемпионата

28 апреля, 14:36

Александр Трикиша

В Италии уже смягчили карантинные меры, с 18 мая команды смогут проводить тренировки

Клубы чемпионата Италии установили 14 июня крайней датой возобновления сезона, остановленного в связи с пандемией коронавируса. Как мы писали ранее, в Италии официально ослабили карантинные меры, что непосредственно коснется и футбольного первенства страны. С 4 мая игрокам Серии А разрешены индивидуальные тренировки, а с 18-го – командные. Об этом сообщил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Если же возобновить Серию А к 14 июню не удастся, то чемпионат будет завершен досрочно. Напомним, что на данный момент сыграно 26 туров. В турнирной таблице лидирует "Ювентус", но "Лацио" отстает от Роналду и компании всего на один балл. К тому же большинство команд провели на матч меньше, так как в начале эпидемии в Италии отменяли не целый тур, а только некоторые встречи.

Реклама

Напомним, что официально о досрочном завершении сезона объявили только в Нидерландах. Руководители лиги решили не определять чемпиона, а также не будет перехода между высшей и низшей лигами, что вызвало в стране скандал. Тренер претендента на повышение в классе назвал такое решении позором, а руководство "Утрехта", оставшегося без еврокубков, пригрозило судом.

Также завершить сезон без доигровки планировали в Бельгии, но после угрозы от УЕФА оставить клубы без еврокубков принятие решения отложили на 4 мая. Более того, руководство лиги надеется все же доиграть сезон после смягчения карантинных мер.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Италии коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
"Почему простые люди работают в пандемию, а футболисты – нет?": президент знаменитого клуба – в гневеФутбол
"Ядерная атака": из-за коронавируса самый дорогой футболист мира подешевеет до "смешных" 35 млнФутбол
Боксер Шелестюк избил тень, Милевский уехал в деревню, а Костюк стала
Боксер Шелестюк избил тень, Милевский уехал в деревню, а Костюк стала "козочкой": звезды спорта – на карантинеДругие
Легкие деньги на коронавирусе: знаменитый тренер
Легкие деньги на коронавирусе: знаменитый тренер "забанил" бонус, который свалился на его головуФутбол
"В тюрьме мне дали 4 презерватива и 4 банки вазелина": откровения бывшего босса МессиФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...