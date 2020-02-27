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В Италии обнаружили коронавирус у первого профессионального футболиста

27 февраля, 14:08

Заболевший игрок выступает в третьем итальянском дивизионе и представляет Сиену

Профессиональный игрок итальянской Серии C – третьего по силе дивизиона страны – стал первым футболистом, заболевшим коронавирусом, утверждает La Nazione. Сообщается, что зараженным стал футболист, имя которого не упоминается, проживающий в провинции Сиена.

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В прошлое воскресенье игрок не был включен в заявку своей команды по причине недомогания и лихорадки. Позднее врачи провели тест на коронавирус, а через несколько часов в клуб поступила информация о положительном результате. Скорая помощь отвезла футболиста в отделение инфекционных заболеваний Сиены.

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Отметим, что из-за коронавируса в Италии было принято решение провести без зрителей 6 матчей следующего тура в высшем дивизионе страны, включая поединок грандов "Ювентус" – "Интер".

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Напомним, что 23 февраля произошла вспышка коронавируса в Италии, и с тех пор это государство стало четвертым крупнейшим очагом заболевания в мире. Официально там известно о 453 зараженных, 12 человек погибли.

Ранее жена украинского футболиста итальянской "Аталанты" Руслана Малиновского рассказала о коронавирусе в Ломбардии. "В нашем регионе зафиксировано самое большое количество заболевших коронавирусной инфекцией. Власти советуют оставаться дома и не посещать супермаркеты, кафе и так далее. Будем избегать людных мест, оставаться дома и надеяться, что все это скоро закончится", – сказала Роксана Малиновская.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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футболист чемпионат Италии коронавирус

Источники: Championat.ru , Сегодня|Спорт

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