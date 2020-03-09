Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,92
28,23

В Италии официально приостановили все спортивные мероприятия из-за коронавируса

9 марта, 23:46

Максим Перепелица

Также отменены матчи внутреннего чемпионата

Проведение матчей чемпионата Италии приостановлено из-за распространяющегося по стране коронавируса. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо на своей странице в Twitter. По информации источника, премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что в Италии приостановлены все спортивные мероприятия.

Читайте также: итальянский клуб снял команду с евротурнира из-за эпидемии коронавирусной инфекции

"Сейчас уже нет времени, цифры говорят нам о значительном росте заболеваемости и смертности. Наши привычки должны измениться, мы должны чем-то пожертвовать ради блага всей Италии. Поэтому мы будем принимать еще более жесткие меры. Серия А и все спортивные турниры приостановлены. Все болельщики должны это принять", — сказал Конте.

В тренде
"Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сити": онлайн матча

Напомним, что ранее Олимпийский комитет Италии призвал до 3 апреля отменить все спортивные мероприятия в стране из-за угрозы распространения коронавируса. В настоящий момент в Италии зафиксировано более 9000 случаев заражения коронавирусом.

Ранее мы рассказывали, что в инфекционное отделение областной больницы в Черновцах был госпитализирован еще один мужчина с подозрением на инфицирование коронавирусом, сейчас медики ожидают результаты теста на COVID-19.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Италии коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Жеребьевка Лиги Наций: составы всех групп турнира – от Украины до Гибралтара
Жеребьевка Лиги Наций: составы всех групп турнира – от Украины до ГибралтараФутбол
100 дней до Евро-2020: где пройдет, все стадионы и города чемпионата Европы
100 дней до Евро-2020: где пройдет, все стадионы и города чемпионата ЕвропыЕвро 2020
"Александрия" – "Динамо": онлайн матча чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Шахтер" – "Днепр-1": онлайн матча чемпионата УкраиныЧУ по футболу
Такого история еще не знала: из-за коронавируса Олимпиаде-2020 придумали беспрецедентный формат
Такого история еще не знала: из-за коронавируса Олимпиаде-2020 придумали беспрецедентный форматДругие
"Жена потратила миллион, который я откладывал всю карьеру": экс-игрок "Динамо" остался без денегФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...