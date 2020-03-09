В Италии официально приостановили все спортивные мероприятия из-за коронавируса

Проведение матчей чемпионата Италии приостановлено из-за распространяющегося по стране коронавируса. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо на своей странице в Twitter. По информации источника, премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что в Италии приостановлены все спортивные мероприятия.

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"Сейчас уже нет времени, цифры говорят нам о значительном росте заболеваемости и смертности. Наши привычки должны измениться, мы должны чем-то пожертвовать ради блага всей Италии. Поэтому мы будем принимать еще более жесткие меры. Серия А и все спортивные турниры приостановлены. Все болельщики должны это принять", — сказал Конте. В тренде "Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сити": онлайн матча

Напомним, что ранее Олимпийский комитет Италии призвал до 3 апреля отменить все спортивные мероприятия в стране из-за угрозы распространения коронавируса. В настоящий момент в Италии зафиксировано более 9000 случаев заражения коронавирусом.

Ранее мы рассказывали, что в инфекционное отделение областной больницы в Черновцах был госпитализирован еще один мужчина с подозрением на инфицирование коронавирусом, сейчас медики ожидают результаты теста на COVID-19.

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