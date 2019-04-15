В Италии определился главный неудачник сезона
Также в зоне вылета находятся "Фрозиноне" и "Эмполи"
"Кьево" после поражения от "Наполи" (1:3) в 32-м туре чемпионата Италии потерял даже теоретические шансы на сохранение прописки в Серии А. На счету команды из Вероны лишь 11 очков после 32 матчей и последнее место в турнирной таблице. "Кьево" провёл в высшем дивизионе чемпионата Италии 11 сезонов подряд. В прошлом году веронцы заняли 13-е место.
Также в зоне вылета находятся "Фрозиноне" (23 очка) и "Эмполи" (28 при игре в запасе). "Болонья" с 31 баллом на спасительном 17-м месте. "Кьево" был основан в 1929 году. Впервые в Серию А команда вышла в 2001 году и с ходу заняла пятое место.
"Наполи", набрав 67 очков, по-прежнему занимает второе место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата.
Ранее мы писали, что за шесть туров до финиша в чемпионате Англии определился первый неудачник – им стал "Хаддерсфилд". Также к ним уже присоединился "Фулххэм".
Также мы сообщали, что в Швейцарии определился чемпион страны за полтора месяца до конца сезона. Серебряные медали, с большой долей вероятности, достанутся "Базелю".
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