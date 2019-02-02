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В Италии остановили матч после жуткой травмы футболиста

Вчера, 12:57

Футболист отправился в госпиталь прямо с поля, а команды договорились доиграть матч позже

В Италии остановили матч после жуткой травмы футболиста //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/577/323/5c5577323c73a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/577/323/5c5577323c73a.jpg Футбол Футболист отправился в госпиталь прямо с поля, а команды договорились доиграть матч позже

Матч второго по силе дивизиона Италии между "Лечче" и "Асколи" был прерван из-за ужасной травмы одного из футболиста. В одном из моментов полузащитник хозяев поля Мануэль Скавоне столкнулся головами с Джакомо Береттой в верховой борьбе и потерял сознание. При этом, футболист еще и сильно ударился об газон при падении.

На помощь бессознательному футболисту бросились одноклубники и медики, а спустя пару секунд на поле выехала машина скорой помощи. Скавоне был срочно госпитализирован и пришел в сознание уже в больнице. К счастью, серьезных травм он не получил. Клубный врач сообщил, что Мануэль отделался только сотрясением мозга.

Главный арбитр встречи вместе с представителями команды решил остановить поединок. Решение о дате и времени переигровки будет принято позже.

Недавно мы писали, что на матче в Бразилии машине скорой помощи понадобилась помощь. Футболистам пришлось толкать автомобиль за пределы поля.

Ранее мы писали, что медики на автомобиле переехали футболиста, ждавшего от них помощи на газоне. Судя по видео, сильных повреждений футболист не получил, а через несколько минут покинул поле на этом же автомобиле.

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Тег видео, футбол, чемпионат Италии

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Сегодня|Спорт

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