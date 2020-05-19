В Италии пожертвуют командным карантином ради завершения чемпионата по футболу

Команды не будут отправляться на карантин в случае заражения коронавирусом

В Италии твердо намерены доиграть чемпионат страны по футболу, несмотря на то что вчера был подписан указ о приостановлении всех спортивных мероприятий и соревнований до 14 июня, а клубы проголосовали за возобновление Серии А 13 июня.

В связи с новым решением правительства научный комитет при правительстве Италии одобрил обновленный протокол по возобновлению чемпионата. В нем двухнедельный карантин для всей команды в случае заражения был заменен на пункт, согласно которому от команды будут изолированы лишь зараженные игроки или персонал клуба, а остальные будут регулярно проходить тесты на наличие коронавируса.

"Меня раздражало серьезное давление на нас по вопросу возобновления турнира, когда в Италии ежедневно регистрировали тысячи новых пациентов в реанимациях страны. Так как ситуация изменилась, сейчас будет верным шагом возобновить футбольные матчи", – заявил министр спорта Италии Винченцо Спадафора.

К слову, мы писали, что футболист "Фиорентины" два месяца болел коронавирусом и даже не знал об этом. Мартин Касерес был носителем опасного вируса и даже не знал о своем заболевании.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама