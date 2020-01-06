В Италии снова расистский скандал: болельщики "Лацио" оскорбляли Балотелли

Итальянец ответил забитым мячом, но его команда все равно проиграла

Марио Балотелли / Фото: Reuters

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Нападающий "Брешии" Марио Балотелли подвергся расистским оскорблениям со стороны фанатов римского "Лацио" по ходу матча 18-го тура Серии А. Сама встреча завершилась победой римлян со счетом 2:1. Ранее мы писали, что темнокожих футболистов призвали покинуть чемпионат Италии.

По ходу матча сам Марио сообщил арбитрам о поведении фанатов, после чего тот приостановил поединок на пять минут. После матча футболист оставил сообщение болельщикам римского клуба в своем Instagram.

"Фанаты "Лацио", которые были на стадионе, позор вам!" – написал итальянец.

INSTAGRAM

К слову, Балотелли в этом матче отличился забитым мячом. Итальянец снова вписал свое имя в историю – он стал автором первого гола в Серии А в новом десятилетии. Интересно, что то же самое он проделал 10 лет назад.

Это не первый расистский скандал, в который угодил Балотелли в этом сезоне. В начале ноября Марио досрочно покинул поле в матче с "Вероной". Причиной этого также стали нелицеприятные выкрики фанатов клуба-противника на расовой почве.

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