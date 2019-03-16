В Италии судья отменил "гол года", забитый ударом с центра поля
Полузащитник "Кальяри" умудрился попасть с 53 метров в "девятку" ворот "Фиорентины"
В Италии судья не засчитал шедевральный гол. По ходу матча Серии А между "Кальяри" и "Фиорентиной" полузащитник "Кальяри" Лука Чигарини прямым ударом с центра поля отправил мяч точно в "девятку" ворот "фиалок". Однако гол не был засчитан, так как судья назначил свободный удар, а не штрафной. При этом арбитр поднял руку лишь тогда, когда мяч уже был в полете. Интересно, что еще до отмены взятия ворот комментатор успел назвать этот удар голом года.
Тем не менее, несмотря на отмененный гол, "Кальяри" обыграл "Фиорентину" со счетом 2:1.
Напомним, на уикенде в Италии проходят матчи 28 тура Серии А. Один из них станет, пожалуй, центральным поединком этих дней для всей Европы – это знаменитое Derby della Madonnina или Derby di Milano "Милан" – "Интер".
Как сообщалось ранее, в Англии футболист пробил "худший пенальти в истории".
Там же, в Англии, случился еще один шедевр - вратарь Шмейхель забил потрясающий гол пяткой.
Также сообщалось, что юный форвард "Шахтера" забил потрясающий гол в стиле Ярмоленко.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Италии судья отменил "гол года", забитый ударом с центра поля". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Первый гол за 723 матча: вратарь "Гленторана" забил со своей половины поля
Эллиотт Моррис отличился в поединке чемпионата Северной Ирландии