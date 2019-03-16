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В Италии судья отменил "гол года", забитый ударом с центра поля

Сегодня, 11:31

Полузащитник "Кальяри" умудрился попасть с 53 метров в "девятку" ворот "Фиорентины"

"Кальяри", несмотря на отмененный гол, обыграл "Фиорентину"
"Кальяри", несмотря на отмененный гол, обыграл "Фиорентину". Фото: Getty Images
В Италии судья отменил "гол года", забитый ударом с центра поля //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/cc2/243/5c8cc22438980.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/cc2/243/5c8cc22438980.png Футбол Полузащитник "Кальяри" умудрился попасть с 53 метров в "девятку" ворот "Фиорентины"

В Италии судья не засчитал шедевральный гол. По ходу матча Серии А между "Кальяри" и "Фиорентиной" полузащитник "Кальяри" Лука Чигарини прямым ударом с центра поля отправил мяч точно в "девятку" ворот "фиалок". Однако гол не был засчитан, так как судья назначил свободный удар, а не штрафной. При этом арбитр поднял руку лишь тогда, когда мяч уже был в полете. Интересно, что еще до отмены взятия ворот комментатор успел назвать этот удар голом года.

Тем не менее, несмотря на отмененный гол, "Кальяри" обыграл "Фиорентину" со счетом 2:1.

Напомним, на уикенде в Италии проходят матчи 28 тура Серии А. Один из них станет, пожалуй, центральным поединком этих дней для всей Европы – это знаменитое Derby della Madonnina или Derby di Milano "Милан" – "Интер".

Как сообщалось ранее, в Англии футболист пробил "худший пенальти в истории".

Там же, в Англии, случился еще один шедевр - вратарь Шмейхель забил потрясающий гол пяткой.

Также сообщалось, что юный форвард "Шахтера" забил потрясающий гол в стиле Ярмоленко.

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Тег гол, чемпионат Италии, Фиорентина, Кальяри

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Сегодня|Спорт

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