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В Италии узнали, сколько Малиновский зарабатывает в "Аталанте"

10 сентября, 22:00

Руслан шестой по зарплате

Авторитетное итальянское издание La Gazetta dello Sport опубликовало свой ежегодный рейтинг зарплат в чемпионате Италии. Больше всех в итальянском чемпионате зарабатывает нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду – 31 миллион евро в год.

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А вот зарплата украинского полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского составила один миллион евро в год и является шестой в клубе. Второй украинский игрок, выступающий в чемпионате Италии, полузащитник "Лечче" Евгений Шахов, в своем клубе получает зарплату в размере 800 тысяч евро в год.

Также мы писали, что аналитики назвали неожиданного лучшего игрока матча Литва - Украина. По тактико-техническим показателям звание Man of the Match получил Малиновский. Болельщики с этим не согласны – они отдают предпочтение Марлосу.

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Кроме того, после победы Украины над Литвой Шевченко сделал нефутбольное заявление: "Наверное, более важно, чем наша игра, что сегодня были освобождены наши военнопленные, моряки и остальные ребята.

Смотрите, как Украина обыгрывала Литву

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чемпионат Италии Аталанта Руслан Малиновский

Источник: Сегодня|Спорт

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