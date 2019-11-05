В Италии жестоко наказали болельщика за его расистские выкрики

Фанат не сможет посещать стадион более 11 лет

Марио Балотелли / Фото: Getty Images

После скандального поединка чемпионата Италии "Верона" определилась с наказанием для главы фанатского движения клуба Луки Кастеллини, который оскорбил нападающего "Брешии" Марио Балотелли по расистскому признаку.

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Болельщику запрещено посещение домашних матчей веронского клуба до 30 июня 2030 года. В клубе выразили мнение, что действия Кастеллини противоречат этическим принципам и ценностям "Вероны".

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Напомним, что в одном из эпизодов болельщики хозяев начали выкрикивать расистские оскорбления в адрес Балотелли. На действия фанатов футболист отреагировал запущенным в их сторону мячом. После этого Балотелли направился в раздевалку и показал рукой, что не будет продолжать матч.

Также мы писали, что темнокожих футболистов призвали покинуть чемпионат Италии. В Серии А разгорелся расистский скандал после матча "Интер" – "Кальяри".

Добавим, что болгарские болельщики оскорбляли темнокожих игроков сборной Англии. Те ответили шестью голами:

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