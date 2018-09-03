В Ивано-Франковске стартовал проект "Давай, играй!" для юных футболистов

Ивано-Франковск стал десятым городом, где по инициативе Shakhtar Social и в партнерстве с ДТЭК реализуется социальный проект по развитию массового детского футбола.

3 сентября 20 ребят в возрасте от 7 до 10 лет провели первую открытую тренировку в рамках проекта "Давай, играй!" на синтетическом поле при общеобразовательной школе № 20. Shakhtar Social обеспечил участников мячами и необходимым инвентарем.

Всего на площадке будут заниматься порядка 80 детей. С начинающими футболистами работают администратор и 4 тренера-волонтера. Осенью в Ивано-Франковске планируется создание группы для детей с ограниченными возможностями.

Ранее мы писали, что "Шахтер" отобрал в Черновцах 10 детей в Академию клуба.

Шанс попасть в Академию чемпиона страны – один из главных стимулов для всех участников Talent Day. За соревнованиями в городах внимательно следят скауты "оранжево-черных".

Напомним, что "Шахтер" начал продажу билетов на матчи Лиги чемпионов в Харькове. Подопечные Паулу Фонсеки будут выступать в группе F c английским "Манчестер Сити", французским "Лионом" и немецким "Хоффенхаймом".