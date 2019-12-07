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В Катаре не успели открыть стадион: финал клубного чемпионата мира пришлось перенести

7 декабря, 17:44

ФИФА изменила календарь матчей клубного ЧМ-2019

Стадион в Дохе "Халифа"

Стадион в Дохе "Халифа" / Фото: FIFA.com

ФИФА пришлось перенести решающие матчи клубного чемпионата мира 2019 года на другой стадион. На Education City Stadium в Эр-Райяне должны были пройти два полуфинала, встречи за пятое и третье места, а также финал, теперь же эти поединки примет Международный стадион Халифа в Дохе.

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Несмотря на то, что строительство новой арены в Эр-Райяне к ЧМ-2022 полностью завершилось, процесс сертификации стадиона затянулся, поэтому организаторы не успел провести необходимые тестовые мероприятия. По этой причине его официальное открытие перенесли уже на 2020 год.

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Стадион в Дохе является домашним для сборной Катара. В 2017 году он перенес реконструкцию, приуроченную к чемпионату мира 2022 года. На данный момент арена в Дохе вмещает 45416 зрителей.

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Напомним, что клубный чемпионат мира по футболу 2019 года пройдет в Катаре с 11 по 21 декабря. В клубном чемпионате мира-2019 примут участие "Ливерпуль" (Англия, УЕФА), "Эсперанс" (Тунис, Африка), "Монтеррей" (Мексика, Америка), "Ианген Спорт" (Новая Каледония, Океания) и "Аль-Садд" (Катар), "Фламенго" (Бразилия, КОНМЕБОЛ) и "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия, Азия).

Ранее мы писали, что звезда "Челси" первым выиграл все международные трофеи. Испанский полузащитник не только стал обладателем трофеев, но и забивал в каждом финале.

Смотрите, как "Ливерпуль" играет в Лиге чемпионов:

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Катар стадион ФИФА клубный чемпионат мира

Источник: Сегодня|Спорт

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