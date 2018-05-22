В Киев едет самый популярный спортсмен мира

Роналду третий год подряд стал самым популярным спортсменом мира по версии ESPN

Лидер "Реала" Криштиану Роналду третий год подряд возглавил список самых популярных спортсменов мира по версии ESPN, опередив американского баскетболиста Леброна Джеймса и звезду "Барселоны" Лионеля Месси. 26 мая "Реал" с Криштиану Роналду сыграет в финале Лиги чемпионов с "Ливерпулем": вся информация о финале ЛЧ в Киеве.

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" Роналду возглавил рейтинг благодаря большому количеству подписчиков в социальных сетях, а также рекламным контрактам и поисковым запросам. Джеймс сохранил второе место в списке, а Месси снова стал третьим.

В десятке три футболиста, три баскетболиста, по два представителя гольфа и тенниса.

Топ-10 популярных спортсменов по версии ESPN