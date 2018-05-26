В Киеве со стартовых минут выйдут футболисты стоимостью в миллиард евро

Сегодня, 21:36

22 футболиста "Реала" и "Ливерпуля" стоят более миллиарда евро!

Мохамед Салах. Его стоимость оценивается в 80 миллионов евро. Фото AFP
Мохамед Салах. Его стоимость оценивается в 80 миллионов евро. Фото AFP

Совсем немного осталось до начала главного матча сезона в Европы – финала Лиги чемпионов. Встречаются английский "Ливерпуль" и испанский "Реал", который может завоевать трофей в третий раз подряд. Смотреть матч "Реал" – "Ливерпуль" можно на нашем сайте в виде текстовой онлайн-трансляции с фото и видео-повторами.

Традиционно, за час до стартового свистка стали известны футболисты, которые выйдут на поединок с первых минут. Мы подсчитали их оценочную трансферную стоимость и оказалось, что 22 стартовых игрока стоят суммарно более миллиарда евро!

Самый дорогой футболист "Реала" Криштиану Роналду стоит 120 миллионов евро, у "Ливерпуля" Мохамед Салах оценивается в 80 миллионов. Таким образом, два лидера финалистов Лиги чемпионов стоят практически столько же, сколько весь состав "Шахтера" и "Динамо", вместе взятых (около 205 миллионов евро).

Стартовые составы на финал Лиги чемпионов и стоимость в млн евро:

РЕАЛ Цена ЛИВЕРПУЛЬ цена
Кейлор Навас 18 Лорис Кариус 8
Дани Карвахаль 60 Вирджил ван Дейк 50
Серхио Рамос 50 Джорджинио Вейналдум 30
Рафаэль Варан 60 Деян Ловрен 17
Криштиану Роналду 120 Роберто Фирмино 50
Тони Кроос 80 Джеймс Милнер 12
Карим Бензема 50 Мохамед Салах 80
Лука Модрич 40 Джордан Хендерсон 25
Марсело 60 Садьо Мане 60
Каземиро 60 Энди Робертсон 10
Иско 75 Трент Александер-Арнолд 8
ВСЕГО 673 350

В сумме все игроки двух клубов (включая тех, что не попали в заявку) стоят более 1,5 миллиарда евро! Не пропустите такое зрелище: список трансляций матча "Реал" – "Ливерпуль" на ТВ и в интернете.
Лига чемпионов, Ливерпуль, Реал Мадрид

Вы сейчас просматриваете новость "В Киеве со стартовых минут выйдут футболисты стоимостью в миллиард евро". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Вероник Зидан на трибунах. Фото AFP

Жена Зинедина Зидана на трибунах "Олимпийского"

Сегодня, 21:25

Супруга тренера "Реала" поддерживает команду в финале Лиги чемпионов

Футбол

Несколько часов до финала Лиги чемпионов: англичане пьют пиво, испанцы налегают на мороженое

Сегодня, 17:42

Болельщики "Ливерпуля" и "Реала" отдыхают в фан-зоне на Крещатике
Загрузка...
Загрузка...