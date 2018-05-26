В Киеве со стартовых минут выйдут футболисты стоимостью в миллиард евро
22 футболиста "Реала" и "Ливерпуля" стоят более миллиарда евро!
Совсем немного осталось до начала главного матча сезона в Европы – финала Лиги чемпионов. Встречаются английский "Ливерпуль" и испанский "Реал", который может завоевать трофей в третий раз подряд. Смотреть матч "Реал" – "Ливерпуль" можно на нашем сайте в виде текстовой онлайн-трансляции с фото и видео-повторами.
Традиционно, за час до стартового свистка стали известны футболисты, которые выйдут на поединок с первых минут. Мы подсчитали их оценочную трансферную стоимость и оказалось, что 22 стартовых игрока стоят суммарно более миллиарда евро!
Самый дорогой футболист "Реала" Криштиану Роналду стоит 120 миллионов евро, у "Ливерпуля" Мохамед Салах оценивается в 80 миллионов. Таким образом, два лидера финалистов Лиги чемпионов стоят практически столько же, сколько весь состав "Шахтера" и "Динамо", вместе взятых (около 205 миллионов евро).
Стартовые составы на финал Лиги чемпионов и стоимость в млн евро:
|РЕАЛ
|Цена
|ЛИВЕРПУЛЬ
|цена
|Кейлор Навас
|18
|Лорис Кариус
|8
|Дани Карвахаль
|60
|Вирджил ван Дейк
|50
|Серхио Рамос
|50
|Джорджинио Вейналдум
|30
|Рафаэль Варан
|60
|Деян Ловрен
|17
|Криштиану Роналду
|120
|Роберто Фирмино
|50
|Тони Кроос
|80
|Джеймс Милнер
|12
|Карим Бензема
|50
|Мохамед Салах
|80
|Лука Модрич
|40
|Джордан Хендерсон
|25
|Марсело
|60
|Садьо Мане
|60
|Каземиро
|60
|Энди Робертсон
|10
|Иско
|75
|Трент Александер-Арнолд
|8
|ВСЕГО
|673
|350
В сумме все игроки двух клубов (включая тех, что не попали в заявку) стоят более 1,5 миллиарда евро! Не пропустите такое зрелище: список трансляций матча "Реал" – "Ливерпуль" на ТВ и в интернете.
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