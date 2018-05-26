В Киеве со стартовых минут выйдут футболисты стоимостью в миллиард евро

Совсем немного осталось до начала главного матча сезона в Европы – финала Лиги чемпионов. Встречаются английский "Ливерпуль" и испанский "Реал", который может завоевать трофей в третий раз подряд. Смотреть матч "Реал" – "Ливерпуль" можно на нашем сайте в виде текстовой онлайн-трансляции с фото и видео-повторами.

Традиционно, за час до стартового свистка стали известны футболисты, которые выйдут на поединок с первых минут. Мы подсчитали их оценочную трансферную стоимость и оказалось, что 22 стартовых игрока стоят суммарно более миллиарда евро!

Самый дорогой футболист "Реала" Криштиану Роналду стоит 120 миллионов евро, у "Ливерпуля" Мохамед Салах оценивается в 80 миллионов. Таким образом, два лидера финалистов Лиги чемпионов стоят практически столько же, сколько весь состав "Шахтера" и "Динамо", вместе взятых (около 205 миллионов евро).

Стартовые составы на финал Лиги чемпионов и стоимость в млн евро:

РЕАЛ Цена ЛИВЕРПУЛЬ цена Кейлор Навас 18 Лорис Кариус 8 Дани Карвахаль 60 Вирджил ван Дейк 50 Серхио Рамос 50 Джорджинио Вейналдум 30 Рафаэль Варан 60 Деян Ловрен 17 Криштиану Роналду 120 Роберто Фирмино 50 Тони Кроос 80 Джеймс Милнер 12 Карим Бензема 50 Мохамед Салах 80 Лука Модрич 40 Джордан Хендерсон 25 Марсело 60 Садьо Мане 60 Каземиро 60 Энди Робертсон 10 Иско 75 Трент Александер-Арнолд 8 ВСЕГО 673 350

В сумме все игроки двух клубов (включая тех, что не попали в заявку) стоят более 1,5 миллиарда евро! Не пропустите такое зрелище: список трансляций матча "Реал" – "Ливерпуль" на ТВ и в интернете.