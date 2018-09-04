В киевский "Арсенал" перешел нападающий "Ювентуса"

В день закрытия летнего трансферного окна в Украине киевский "Арсенал" внес в заявку на сезон-2018/19 19-летнего форварда туринского "Ювентуса" Массимо Го.

Высокий нападающий (рост 193 см) будет выступать за "канониров" на условиях арендного соглашения до конца текущего чемпионата украинской Премьер-лиги.

Массимо Го в свое время привлекался к матчам сборной Италии U-16, а прошлый сезон провел в аренде в клубе "Виртус Верона" (Серия С).

После седьмого тура чемпионата Украины столичный "Арсенал" набрал всего 4 очка и занимает последнее место в турнирной таблице. В своем последнем матче "Арсенал" на своем поле разгромно проиграл луганской "Заре" – 0:5.

Напомним, что тренирует "Арсенал" итальянский специалист Фабрицио Раванелли. В интервью "Сегодня" звездный тренер рассказал нам о дубле в ворота Украины, лучшем вине Умбрии и о встрече с Моникой Белуччи в Каннах. А также высказался об тренерском опыте: "Опыт – не главное, Зидан без опыта выиграл Лигу чемпионов".