В киевский "Арсенал" перешел нападающий "Ювентуса"
Массимо Го стал игроком "канониров" на правах аренды
В день закрытия летнего трансферного окна в Украине киевский "Арсенал" внес в заявку на сезон-2018/19 19-летнего форварда туринского "Ювентуса" Массимо Го.
Высокий нападающий (рост 193 см) будет выступать за "канониров" на условиях арендного соглашения до конца текущего чемпионата украинской Премьер-лиги.
Массимо Го в свое время привлекался к матчам сборной Италии U-16, а прошлый сезон провел в аренде в клубе "Виртус Верона" (Серия С).
После седьмого тура чемпионата Украины столичный "Арсенал" набрал всего 4 очка и занимает последнее место в турнирной таблице. В своем последнем матче "Арсенал" на своем поле разгромно проиграл луганской "Заре" – 0:5.
Напомним, что тренирует "Арсенал" итальянский специалист Фабрицио Раванелли. В интервью "Сегодня" звездный тренер рассказал нам о дубле в ворота Украины, лучшем вине Умбрии и о встрече с Моникой Белуччи в Каннах. А также высказался об тренерском опыте: "Опыт – не главное, Зидан без опыта выиграл Лигу чемпионов".
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