В киевском "Динамо" занялись поиском нового тренера "а-ля Ребров"
Вице-чемпионы Украины хотят заполучить специалиста, который бы улучшил качество форвардов команды
Журналист Игорь Цыганык в эфире "Цыганык LIVE" на FootballHub рассказал о том, что в киевском "Динамо" планируют нанять специалиста для работы с нападающими.
"Где Супряга? Я так понимаю, что он сейчас пребывает в лагере "Динамо", но в клубе на данном этапе на него не очень рассчитывают. Была информация о небольшом повреждении, но я думаю, он уже вскоре вернется, – отметил Цыганык. - Я также знаю, что сейчас в "Динамо" начнут работать индивидуально с нападающими. Президент клуба вместе с главным тренером решили, что нужно нанять специалиста, который имеет опыт игры в нападении, который сам был очень хорошим форвардом. И вот он будет работать с нападающими "Динамо". Кто это будет? Я думаю, вы в ближайшее время узнаете".
После этого возникает вопрос о дальнейшей роли в "Динамо" Максима Шацких. Ведь, представляя его в качестве своего ассистента, главный тренер Александр Хацкевич заявлял, что Максим будет отвечать как раз за форвардов.
Отметим, что именно в качестве специалиста, ответственного за нападающих, в "Динамо" в свое время, при Семине и Блохине, работал Сергей Ребров, впоследствии пошедший на повышение и ставший главным тренером киевлян.
Как сообщалось ранее, для операции форварду "Динамо" вызвали профессора из США.
Также сообщалось, что матч "Челси" – "Динамо" обслужит рефери, удалявший в первом тайме Ярмоленко и Беланда.
Анонс матча "Челси" – "Динамо" 7 марта
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