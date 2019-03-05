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В киевском "Динамо" занялись поиском нового тренера "а-ля Ребров"

Сегодня, 19:36

Вице-чемпионы Украины хотят заполучить специалиста, который бы улучшил качество форвардов команды

Тренерский штаб "Динамо"
Тренерский штаб "Динамо". Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"
В киевском "Динамо" занялись поиском нового тренера "а-ля Ребров" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/eb3/282/5c7eb3282a168.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/eb3/282/5c7eb3282a168.png Футбол Вице-чемпионы Украины хотят заполучить специалиста, который бы улучшил качество форвардов команды

Журналист Игорь Цыганык в эфире "Цыганык LIVE" на FootballHub рассказал о том, что в киевском "Динамо" планируют нанять специалиста для работы с нападающими.

"Где Супряга? Я так понимаю, что он сейчас пребывает в лагере "Динамо", но в клубе на данном этапе на него не очень рассчитывают. Была информация о небольшом повреждении, но я думаю, он уже вскоре вернется, – отметил Цыганык. - Я также знаю, что сейчас в "Динамо" начнут работать индивидуально с нападающими. Президент клуба вместе с главным тренером решили, что нужно нанять специалиста, который имеет опыт игры в нападении, который сам был очень хорошим форвардом. И вот он будет работать с нападающими "Динамо". Кто это будет? Я думаю, вы в ближайшее время узнаете".

После этого возникает вопрос о дальнейшей роли в "Динамо" Максима Шацких. Ведь, представляя его в качестве своего ассистента, главный тренер Александр Хацкевич заявлял, что Максим будет отвечать как раз за форвардов.

Отметим, что именно в качестве специалиста, ответственного за нападающих, в "Динамо" в свое время, при Семине и Блохине, работал Сергей Ребров, впоследствии пошедший на повышение и ставший главным тренером киевлян. 

Как сообщалось ранее, для операции форварду "Динамо" вызвали профессора из США.

Также сообщалось, что матч "Челси" – "Динамо" обслужит рефери, удалявший в первом тайме Ярмоленко и Беланда.

Анонс матча "Челси" – "Динамо" 7 марта

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Тег Динамо Киев, Максим Шацких, Александр Хацкевич, Игорь Цыганык, Владислав Супряга

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Сегодня|Спорт

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