В Колумбии установил статую Радамелю Фалькао, которая совсем не похожа на футболиста

Сегодня, 23:14

На возведение монумента потратили 3,33 миллиона долларов

Радамель Фалькао. Фото AFP
Радамель Фалькао. Фото AFP

В честь нападающего французского "Монако" и сборной Колумбии Радамеля Фалькао в родном городе футболиста Санта-Марте установили скульптуру. Статуя получилась высотой 6 метров. На ее создание и установку было потрачено 3,33 миллиона долларов.

Впрочем, сразу же в сети разгорелась полемика из-за внешнего вида статуи – она совсем не похожа на самого футболиста.

Напомним, 32-летний колумбиец защищает цвета "Монако" с 2006 года. В сезоне-2018/19 лиги 1 Фалькао вышел на поле в 5 матчах, забил 3 гола и отдал результативную передачу.

Напомним, памятник в честь Роналду установили в аэропорту его родного города на острове Мадейра после победы сборной на Евро-2016. Сам воздушный порт был назван именем португальского футболиста.

Как признавался тогда Сантуш, два года назад Роналду попросил автора бюста удалить морщины, чтобы выглядеть моложе.

Бюст португальца высмеяли в сети из-за внешнего вида, хотя автор заявлял, что таки м и хотел его видеть. Тем не мене, спустя время он скульптор переделал смехотворный бюст Роналду после шквала критики.
ФК Монако, Радамель Фалькао, сборная Колумбии

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Sportbox

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