В Колумбии установил статую Радамелю Фалькао, которая совсем не похожа на футболиста

В честь нападающего французского "Монако" и сборной Колумбии Радамеля Фалькао в родном городе футболиста Санта-Марте установили скульптуру. Статуя получилась высотой 6 метров. На ее создание и установку было потрачено 3,33 миллиона долларов.

Впрочем, сразу же в сети разгорелась полемика из-за внешнего вида статуи – она совсем не похожа на самого футболиста.

A giant 19-foot statue of Radamel Falcao is being built in the Colombian's home town. pic.twitter.com/imRZ6X6D3f