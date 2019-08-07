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В команде Коноплянки скандал из-за расисткой шутки председателя совета

Сегодня, 17:33

В клубе не согласились с обвинениями, но решили отправить чиновника в отставку на три месяца

/ Фото: Официальный сайт ФК "Шальке"

Председатель совета директоров "Шальке" Клеменс Теннис временно приостановил работу в клубе из-за обвинений в расизме. Ранее Теннис призвал инвестировать в энергетику в Африке, поскольку "тогда африканцы перестанут рубить деревья и делать детей сразу после наступления темноты".

В заявлении на официальном сайте "Шальке" уточняется, что клуб считает обвинения Тенниса в расизме необоснованными, но признается, что высказывания функционера навредили репутации команды.

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Теннис признал свою вину и принял решение покинуть свой пост на три месяца, после чего вернется к работе в клубе на тех же условиях. 

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Что касается украинского полузащитника Евгения Коноплянки, то он пока остается игроком "Шальке", хотя недавно в турецком "Бешикташе" подтвердили интерес к украинцу и заявили, что готовы приобрести за любые деньги.

Ранее мы писали, что в "Шальке" закрыли глаза на феерию Коноплянки в сборной. В недавнем матче против Сербии в отборе на Евро-2020 Коноплянка оформил дубль, а наша команда отпраздновала разгромную победу 5:0. Тем не менее немецкий клуб оставил в силе желание избавиться от украинца, получающего 4 миллиона евро в год.

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расизм чемпионат Германии Шальке

Источник: Sportbox

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