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В команде Зинченко – новый капитан: на кого пал выбор Гвардиолы

30 июня, 13:06

Главный тренер "горожан" определился с проводником своих идей на поле во время игр "МанСити"

Испанский полузащитник "Манчестер Сити" Давид Сильва назначен новым капитаном команды. Об этом сообщает портал A Bola. Источник утверждает, что такое решение принял главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола. Вице-капитанами "Манчестер Сити" стали стали бразилец Фернандиньо и бельгиец Кевин де Брюйне.

Напомним, Сильва перешел в "Манчестер Сити" в 2010 году из "Валенсии" за 24 млн фунтов. С тех пор Давид выиграл с клубом 4 титула АПЛ, 4 Кубка Лиги и два Кубка Англии. В следующем сезоне испанец проведет свою последнюю кампанию в составе "Сити".

Как известно, Венсан Компани, который ранее был капитаном "МанСити", покинул "горожан" по окончании сезона-2018/2019. Нынешним летом бельгийский центрбек стал играющим тренером "Андерлехта". При этом 11 сентября на стадионе "Этихад" состоится матч между легендами "Манчестер Сити" и звездами Премьер-лиги. Это будет прощальная игра Компани за "горожан". Все собранные средства будут пожертвованы бездомным, проживающим в Манчестере.

Обзор чемпионского матча "МанСити" в сезоне 2018/2019

Как мы писали ранее, украинский легионер "МанСити" Александр Зинченко "оседлал" свою возлюбленную в Калифорнии. Соответствующее видео появилось на странице футболиста в Instagram. На видео девушка кричит: "С кем я связалась на свою голову! С ним нельзя играть ни в какие игры, нельзя спорить!!! Потому что я постоянно проигрываю". "И так будет с каждым!" – добавил Зинченко, вес которого, согласно сайту английской Премьер-лиги, составляет 64 килограмма.

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Тег Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола, Давид Сильва

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Источники:

Сегодня|Спорт , isport.ua

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