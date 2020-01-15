В команду 2019 года по версии УЕФА попали сразу семеро новичков

Больше всего, пятеро, в символической сборной футболистов "Ливерпуля"

Алисон - №1 / Фото: AFP

Сегодня Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил символическую сборную по итогам 2019 года. В течение полутора месяцев голосование шло на сайте uefa.com. За это время свои предпочтения высказали более двух миллионов болельщиков. Среди 11 футболистов оказалось сразу пять представителей английского "Ливерпуля". Напомним, "Ливерпуль" выиграл клубный чемпионат мира, одолев в финале бразильский "Фламенго".

Из состава лучшего клуба Европы и мира в топ-11 попали: вратарь Аллисон, защитники Энди Робертсон, Вирджил ван Дейк и Трент Александер-Арнольд, а также форвард Садио Мане. Двое в символической сборной представляют "Барселону": нападающий Лионель Месси и полузащитник Френки де Йонг, пришедший летом из "Аякса". Постоянный конкурент Лео, португалец Криштину Роналду из "Ювентуса", вошел в команду вместе с одноклубником – еще одним бывшим игроком "Аякса" Маттейсом де Лихтом. Атакующим полузащитником выбрали бельгийца Кевина де Брюйне из "Манчестер Сити", а еще одним форвардом – поляка Роберта Левандовского из "Баварии".

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Для зарегистрированных участников голосования УЕФА приготовил сюрприз. Их включат в в розыгрыш приза – VIP-путешествия в штаб-квартиру УЕФА на жеребьевку 1/4 финала еврокубков и билетов на четвертьфинальный матч.

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