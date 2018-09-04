В компании лучших: Фонсека посетил форум топ-тренеров клубов Европы

Сегодня, 22:35

УЕФА организовал юбилейную встречу лучших наставников Европы

Фото twitter.com/FCShakhtar
Фото twitter.com/FCShakhtar

Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека посетил ежегодный форум топ-тренеров клубов Европы в УЕФА. Это уже 20-й форум тренеров. На нем обсуждают основные вопросы европейских клубных соревнований, а также предлагают и обсуждают решение УЕФА, которые могут улучшить футбол в Европе.

На встрече были: Массимилиано Аллегри ("Ювентус"), Карло Анчелотти ("Наполи"), Рафаэль Бенитес ("Ньюкасл"), Сержиу Консейсау ("Порту"), Унаи Эмери ("Арсенал"), Паулу Фонсека ("Шахтер"), Руди Гарсия ("Марсель"), Шенол Гюнеш ("Бешикташ"), Хулен Лопетеги ("Реал"), Жозе Моуринью ("Манчестер Юнайтед"), Томас Тухель ("ПСЖ") и Арсен Венгер (экс-наставник "Арсенала").

Ранее сегодня "Шахтер" огласил заявку на групповой этап Лиги чемпионов. Паулу Фонсека включил в список А 25 игроков.

Кстати, "Шахтер" уже начинал продажу билетов на матчи Лиги чемпионов в Харькове. "Горняки" второй сезон подряд использует систему динамических цен.

В конце августа Фонсека провел сотый матч во главе "Шахтера". Статистику португальца сразу же сравнили с выступлением его предшественника – Мирчи Луческу. Португалец превзошел румына практически по всем показателям, кроме пропущенных мячей. За этот период оба тренера успели по два раза выиграть чемпионат страны, по одному Суперкубку, но у Луческу в активе только один Кубок Украины, а у Фонсеки – два.
футбол, Шахтер Донецк, Паулу Фонсека

Вы сейчас просматриваете новость "В компании лучших: Фонсека посетил форум топ-тренеров клубов Европы". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

Футбол 24, Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Фото ФК "Шахтер"

"Шахтер" назвал состав на Лигу чемпионов

Сегодня, 18:51

"Горняки" встретятся с "Манчестер Сити", "Лионом" и "Хоффенхаймом"

Футбол

Вратарь "Шахтера" продолжит карьеру в "Карпатах"

Вчера, 20:40

Никита Шевченко уедет во Львов на правах аренды
Загрузка...

Футбол

В Ивано-Франковске стартовал проект "Давай, играй!" для юных футболистов

Вчера, 19:51

20 ребят провели первую открытую тренировку по инициативе Shakhtar Social 

Футбол

Соболь уже в Чехии. Фото ФК "Яблонец"

Соперник "Динамо" в Лиге Европы усилился защитником "Шахтера"

Вчера, 19:23

Эдуард Соболь будет выступать за чешский "Яблонец"

Футбол

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Фото AFP

С кем сыграют украинские клубы в еврокубках: представление соперников

Вчера, 11:55

У "Шахтера" в Лиге чемпионов старые знакомые из Манчестера, спарринг-партнер из Лиона и первый красавец в "деревне"

Футбол

Разбор полетов. После игры пришлось обьясняться перед фанатами. Фото А. Приходько

Как прошел уикенд в чемпионате Украины: "Шахтер" уходит в отрыв, а коуч киевлян отрицает отставку

Вчера, 11:34

"Шахтер" обыграл "Мариуполь" со счетом 2:0, а "Динамо" с таким же счетом проиграло "Карпатам"
Загрузка...