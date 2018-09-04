В компании лучших: Фонсека посетил форум топ-тренеров клубов Европы

Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека посетил ежегодный форум топ-тренеров клубов Европы в УЕФА. Это уже 20-й форум тренеров. На нем обсуждают основные вопросы европейских клубных соревнований, а также предлагают и обсуждают решение УЕФА, которые могут улучшить футбол в Европе.

На встрече были: Массимилиано Аллегри ("Ювентус"), Карло Анчелотти ("Наполи"), Рафаэль Бенитес ("Ньюкасл"), Сержиу Консейсау ("Порту"), Унаи Эмери ("Арсенал"), Паулу Фонсека ("Шахтер"), Руди Гарсия ("Марсель"), Шенол Гюнеш ("Бешикташ"), Хулен Лопетеги ("Реал"), Жозе Моуринью ("Манчестер Юнайтед"), Томас Тухель ("ПСЖ") и Арсен Венгер (экс-наставник "Арсенала").

Ранее сегодня "Шахтер" огласил заявку на групповой этап Лиги чемпионов. Паулу Фонсека включил в список А 25 игроков.

Кстати, "Шахтер" уже начинал продажу билетов на матчи Лиги чемпионов в Харькове. "Горняки" второй сезон подряд использует систему динамических цен.

В конце августа Фонсека провел сотый матч во главе "Шахтера". Статистику португальца сразу же сравнили с выступлением его предшественника – Мирчи Луческу. Португалец превзошел румына практически по всем показателям, кроме пропущенных мячей. За этот период оба тренера успели по два раза выиграть чемпионат страны, по одному Суперкубку, но у Луческу в активе только один Кубок Украины, а у Фонсеки – два.