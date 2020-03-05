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В квартирах агента и юриста Криштиану Роналду прошли обыски

5 марта, 19:02

Максим Перепелица

Полиция изымала документы, которые охватывают трансферы и другие сделки

Полиция провела обыск в офисе агента Жорже Мендеша по делу об уклонении от неуплаты налогов, сообщает NBC Sports. Клиентами португальца являются Криштиану Роналду, Анхель Ди Мария, Бернарду Силва, Хамес Родригес, Фабинью и другие. Аналогичные процедуры прошли в ряде клубов — "Порту", "Бенфике", "Спортинге".

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Всего было проведено 76 обысков. Полиция изымала документы, которые охватывают трансферы и другие сделки с 2015 года. Власти выясняют, происходило ли уклонение от уплаты налогов и отмывание денег. Подробности обысков не уточняются в связи с португальскими законами, они запрещают публикацию информации о проводимых расследованиях.

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Добавим, что Криштиану Роналду сумел приехать на "Сантьяго Бернабеу" и поддержать свою бывшую команду "Реал" в игре против "Барселоны" благодаря тому, что воскресный матч его "Ювентуса" с "Интером" из-за коронавируса перенесли на май.

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чемпионат Италии Криштиану Роналду Ювентус Турин

Источник: Guardian

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