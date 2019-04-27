В Лиге чемпионов планируют ввести дивизионы

Сильные клуб не хотят играть на групповой стадии со слабыми соперниками

ЛЧ ждут изменения. Фото: AFP

Групповой этап в футбольной Лиге чемпионов может быть заменена системой дивизионов. Соответствующее письмо было разослано главой Ассоциации европейских клубов (ЕСА) и президентом итальянского "Ювентуса" Андреа Аньелли командам – членам организации. Отмечается, что изменения могут вступить в силу после 2024 года.

Также сообщается, что дивизионы будут формироваться от результатов клуба в текущий период, не рассматривая исторические достижения. Подобная реформа позволит лучшим командам Европы проводить больше матчей друг с другом вместо обязательных встреч с более слабыми соперниками.

Лига чемпионов проводится с сезона-1992/93, до этого турнир назывался Кубком европейских чемпионов и проводился сезона 1955/56. Чаще всего в турнире побеждал мадридский "Реал" – 13, на втором месте по этому показателю находится итальянский "Милан" (7), на третьем – немецкая "Бавария", английский "Ливерпуль" и испанская "Барселона" (5).

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