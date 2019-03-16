В Лондоне ищут 12 миллионов евро на академию Лобановского
Легенда "Динамо" Сергей Балтача предрекает прибыль от проекта в сотни миллионов
Бывший игрок киевского "Динамо" Сергей Балтача рассказал о намерении открыть в Лондоне, где он давно проживает, футбольную академию имени Валерия Лобановского.
" Идет поиск инвестора. Считаю, что это интересная бизнес-идея, – заявил Балтача. – Минимальные вложения – от 10 млн фунтов (почти 12 млн евро). Покупается земля, строится отель. Фактически небольшой спорткомплекс. С футбольными полями. В идеале – с бассейном. Стоимость проекта варьируется в зависимости от места расположения и архитектурного проекта. Может стоить и 30 млн фунтов. Там есть несколько возможностей для монетизации. Во-первых, стоимость земли и недвижимости в Лондоне ежегодно растет. То есть, уже через 2-3 года проект будет стоить больше. Долгосрочная инвестиция - выращивание и продажа игроков. Например, за время моей работы в структуре "Чарльтона" клуб продал игроков более чем на 150 миллионов фунтов. Среди них есть и мои воспитанники. Это - серьезный бизнес".
Как сообщалось ранее, Сергей Балтача выиграл с "Чарльтоном" чемпионат Англии.
Также Балтача перед ответным матчем "Динамо" – "Челси" говорил: "Сердце – за чудо, но разум говорит – "нереально".
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Лондоне ищут 12 миллионов евро на академию Лобановского". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
"Два года назад "Динамо" было сильнее": Сарри указал на слабые стороны украинского клуба
Итальянский тренер считает, что у молодой команды киевлян хорошее будущее