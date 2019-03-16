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В Лондоне ищут 12 миллионов евро на академию Лобановского

Сегодня, 10:46

Легенда "Динамо" Сергей Балтача предрекает прибыль от проекта в сотни миллионов

Сергей Балтача. Фото cafc.co.uk
Сергей Балтача. Фото cafc.co.uk.
В Лондоне ищут 12 миллионов евро на академию Лобановского //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/0d8/7ea/5c80d87eae890.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/0d8/7ea/5c80d87eae890.jpg Футбол Легенда "Динамо" Сергей Балтача предрекает прибыль от проекта в сотни миллионов

Бывший игрок киевского "Динамо" Сергей Балтача рассказал о намерении открыть в Лондоне, где он давно проживает, футбольную академию имени Валерия Лобановского.

" Идет поиск инвестора. Считаю, что это интересная бизнес-идея, – заявил Балтача. – Минимальные вложения – от 10 млн фунтов (почти 12 млн евро). Покупается земля, строится отель. Фактически небольшой спорткомплекс. С футбольными полями. В идеале – с бассейном. Стоимость проекта варьируется в зависимости от места расположения и архитектурного проекта. Может стоить и 30 млн фунтов. Там есть несколько возможностей для монетизации. Во-первых, стоимость земли и недвижимости в Лондоне ежегодно растет. То есть, уже через 2-3 года проект будет стоить больше. Долгосрочная инвестиция - выращивание и продажа игроков. Например, за время моей работы в структуре "Чарльтона" клуб продал игроков более чем на 150 миллионов фунтов. Среди них есть и мои воспитанники. Это - серьезный бизнес".

Как сообщалось ранее, Сергей Балтача выиграл с "Чарльтоном" чемпионат Англии.

Также Балтача перед ответным матчем "Динамо" – "Челси" говорил: "Сердце – за чудо, но разум говорит – "нереально".

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Тег Динамо Киев, Валерий Лобановский, Сергей Балтача, Чарльтон

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Источник:

Футбол 24

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