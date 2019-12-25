В Мадриде обещают 12 миллионов за сезон: Кавани согласовал условия своего переезда

Эдинсон Кавани / Фото: Reuters

Нападающий "ПСЖ" Эдинсон Кавани согласовал трехлетний контракт с мадридским "Атлетико". Зарплата 32-летнего уругвайца составит 12 миллионов евро за сезон, сообщает La Gazzetta dello Sport. Ранее мы писали, что чемпион Южной Америки вскоре переберется в Испанию.

Контракт Кавани с парижским клубом будет действовать до июня 2020 года, а затем он отправится покорять Примеру. Напомним, что Эдинсон выступает за "ПСЖ" с 2013 года, сыграв за это время в составе французской команды 290 матчей, в которых забил 196 голов и отдал 40 голевых передач. Но после травмы уругваец не получает постоянного игрового времени в "ПСЖ".

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В нынешнем сезоне Эдинсон проигрывает конкуренцию арендованному у "Интера" Мауро Икарди и забил только трижды в 11 матчах парижан во всех турнирах. Тренер французов Томас Тухель сожалеет, что пока не может дать Кавани регулярной игровой практики, а греть лавку нападающий не готов. Кстати, "ПСЖ" хочет расстаться с Неймаром и сбросил цену на него почти вдвое. Бразильская звезда футбола хочет уйти в "Барселону", но вот хотят ли его видеть в Каталонии?

Смотрите, как Эдинсон Кавани забивал за "ПСЖ"

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