В Манчестере заговорили об увольнении Жозе Моуринью

По данным источников английских СМИ, в случае поражения от "Бернли" тренер "Манчестер Юнайтед" будет уволен

Некоторые футболисты и сотрудники "Манчестер Юнайтед" полагают, что главный тренер команды Жозе Моуринью может быть отправлен в отставку, если команда потерпит поражение от "Бернли" в матче четвертого тура чемпионата Англии. Как отмечает издание Daily Mail, некоторые игроки обсуждают возможность назначения главным тренером команды Зинедина Зидана.

"Они говорят, что Жозе, скорее всего, покинет клуб. Некоторые думают, что его уволят, если клуб проиграет "Бернли". Другие полагают, что он не доработает до начала октября", – сообщил источник издания.

"Мы видели подобное раньше. Клуб будет заявлять, что поддерживает Жозе, но мы все помним, что произошло с (бывшим главным тренером клуба) Луи ван Галом. Игроки уже говорят о возможном приходе Зидана", – добавил он.

По данным источника, в случае увольнения клуб будет вынужден заплатить португальскому специалисту около 13 миллионов евро за досрочный разрыв контракта.

В трех турах Премьер-лиги ведомый Моуринью "МЮ" набрал три очка, потерпев два поражения от "Брайтона" (2:3) и "Тоттенхэма" (0:3). Гостевая встреча с "Бернли" пройдет 2 сентября. Португальский специалист возглавляет "красных дьяволов" с 2016 года.

Ранее главный тренер "Манчестер Юнайтед" призвал представителей СМИ с уважением относиться к его работе. Жозе Моуринью напомнил, что выиграл больше титулов Премьер-лиги, чем все остальные 19 тренеров, вместе взятые.