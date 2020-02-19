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В марте в составе Украины U-21 могут появиться новички

19 февраля, 15:32

Наставник молодежной сборной Украины подвел итоги посещения тренировочных боров

Главный тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань подвел итоги посещения тренировочных боров клубов из чемпионата Украины в Турции. Ранее мы писали, что передЕвро-2020 национальная сборная Украины сыграет в трех разных городах.

"В этом году все клубы УПЛ, а также молодежные составы некоторых, проводили сборы в Турции, так что поездка оказалась продуктивной. Посмотрели 24 матча с участием практически всех команд УПЛ. Молодежи на сборах было немало, теперь важно, чтобы ребята играли в основных составах и в официальных матчах. Получили много информации, особое внимание уделяли футболистам, которые выступают на пока проблемных для нас позициях. Возможно, уже в марте появится несколько новичков.

Приятно было встретиться с представителями тренерского штаба национальной команды. Пока рано говорить, на кого из молодежки обращают внимание в штабе главной команды. Но мы отпустим любого игрока, который понадобится национальной команде. С уверенностью, что ребята усвоили ее главные требования", – сказал Ротань.

Сборная Украины U-21 после четырех сыгранных матчей занимает четвертое место в турнирной таблице квалификации Евро-2021. На Евро U-21 выйдут победители групп, а также лучшие вторые места.

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Руслан Ротань Сборная Украины U21

Источник: ФФУ

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