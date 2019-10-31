В масках и пистолетами: экс-игрока "Ювентуса" ограбили в собственном доме

Клаудио Маркизио / Фото: Instagram

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Бывший полузащитник "Ювентуса" и сборной Италии 33-летний Клаудио Маркизио подвергся вооруженному ограблению.

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Четыре человека с пистолетами ворвались в дом футболиста с пистолетами. Преступники угрожали Маркизио и его жене Роберте двумя пистолетами и отверткой, из-за чего экс-футболист был вынужден отдать им деньги и драгоценности.

"Они взяли все, что могли найти, а затем ушли. Я боялся за себя и за свою жену Роберту. Слава богу, детей не было дома. Они были на футболе, а их дед еще не привел их домой", – рассказал игрок.

Полиция уже выясняет точную сумму нанесенного ущерба и ищет преступников. 33-летний Маркизио в октябре завершил карьеру игрока. Его последним клубом был "Зенит".

Также добавим, что дом игрока "Атлетико" ограбили, пока он готовился к матчу Лиги чемпионов. Злоумышленникам удалось вынести из помещения ценности, точная сумма ущерба пока не известна. Во время взлома в доме находилась домработница, женщине угрожали, но она не пострадала.

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