В матче Лиги Европы игрок забил шедевральный гол через себя

Возможно, Хамед Коне будет претендовать на премию Пушкаша

Хамед Коне.

Накануне в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги Европы лицом к лицу сошлись хорватский "Хайдук" и мальтийская "Гзира". Финальный свисток арбитра зафиксировал победу мальтийцев со счетом 3:1. Главным героем этого поединка можно назвать Хамеда Коне.

Нападающий мальтийского клуба отличился сумасшедшим забитым мячом в ответном матче 1/8 плей-оф квалификации Лиги Европы. Хамед откликнулся на верховую передачу партнера и красивейшим ударом через себя отправил мяч за шиворот вратарю "Хайдука". Примечательно, что расстояние до ворот хорватов составляло 13-14 метров!

Добавим, что Коне стал настоящим героем поединка на 96 минуте поединка, забив третий мяч. Именно его точный удар позволил "Гзире" пройти в следующий раунд по сумме двух матчей.

Напомним, что "Александрии" запретили играть матчи Лиги Европы на домашнем стадионе. Теперь клуб вынужден искать новое пристанище для еврокубковых матчей.

Также добавим, что самый украинский клуб Бельгии получил путевку в Лигу Европы благодаря УЕФА. Обладателя Кубка страны исключили из еврокубков, а на их место пришел "Гент".

Смотрите финальный поединок Лиги Европы между "Челси" и "Арсеналом":

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