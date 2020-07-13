В матче с "Александрией" "Динамо" повторило антирекорд 26-летней давности

В нынешнем сезоне в ворота киевлян назначили уже семь пенальти. В последний раз такое случалось в сезоне-1993/94

Поединок 30-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором "Динамо" сыграло вничью 2:2 с "Александрией" на ее поле, ознаменовался повторением антирекорда киевлян. Напомним, оба мяча в этой встрече команда Алексея Михайличенко пропустила с пенальти.

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Таким образом, с начала нынешнего чемпионата в ворота "Динамо" назначили уже 7 пенальти (6 из них были реализованы), что стало повторением антирекорда для столичного клуба. Последний раз столько же раз соперники киевлян пробивали с "точки" в ходе одного первенства еще в сезоне-1993/1994, сообщает официальный сайт "Динамо". Тогда из 7 пенальти было реализовано 4.

Как мы писали ранее, после ничьей с "Александрией" Михайличенко проехался по судейству. "Надо было бы – был бы и третий пенальти в ворота "Динамо", – заявил главный тренер киевлян.

Напомним, что в параллельном матче "Шахтер" обыграл в гостях "Десну" 4:2. Таким образом за два тура до финиша чемпионата Украины вторую строчку турнирной таблицы УПЛ, позволяющую попасть в квалификацию Лиги чемпионов, занимает "Заря", у которой – 57 пунктов. У "Динамо" – 56, у "Десны" – 55.

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Обзор матча "Александрия" – "Динамо" (2:2)

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