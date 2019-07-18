В Мексике зарезали игрока бывшего клуба Диего Марадоны

Эррера Гастелум получил ножевое ранение в ресторане

Мирша Франсиско Эррера Гастелум.

В Мексике погиб 20-летний футболист. Игрок молодежной команды "Дорадос де Синалоа" Мирша Франсиско Эррера Гастелум покинул тренировку, и через некоторое время в клуб пришли сведения из больницы о его смерти.

Infobae сообщает, что на футболиста в ресторане в Кульякане напали четверо неизвестных. При этом пока нет информации, стал ли спортсмен жертвой преступников или произошел уличный конфликт. Футболист получил ножевое ранение. К моменту приезда полицейских пострадавшего уже доставили в больницу, где врачи констатировали его смерть.

Выступавший на позиции левого защитника футболист провел в системе "Дорадос" пять лет. Напомним, что мексиканский клуб в прошлом сезоне тренировал один из лучших футболистов в мировой истории Диего Марадона.

Ранее мы писали, что в возрасте 79 лет умер бывший главный тренер сборной Бельгии Робер Васеж. Под его руководством на домашнем Евро-2000 бельгийцы не смогли выйти из группы, а на ЧМ-2002 в 1/8 финала уступили команде Бразилии.

Также сообщалось, что в Йоханнесбурге был застрелен бывший футболист сборной ЮАР Марк Батчелор. Преступление было совершено у дома футболиста, который как раз возвращался домой. По данным полиции, обстрел происходил из полуавтоматического оружия, 7 пуль попало в жертву.

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