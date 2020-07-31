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В "Металлисте 1925" появился коронавирус, главу наблюдательного совета госпитализировали

31 июля, 21:45

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Участие команды в следующих матчах Первой лиги - под большим вопросом

Еще один украинский клуб Первой лиги подвергся вспышке коронавируса. Харьковский "Металлист 1925", который недавно был в числе лидеров турнира, приостановил тренировки, хотя инфекцию обнаружили не у футболистов, а у других работников клуба. Напомним, недавно бывшего футболиста сборной России уволили с поста тренера "Металлиста 1925".

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Результаты тестирования на коронавирус появились после матча 27-го тура против "Николаева" (2:3), сообщает Football Hub. У всех игроков результат оказался отрицательным. А вот глава наблюдательного совета "Металлиста-1925", 70-летний Сергей Стороженко, был госпитализирован. Теперь тренировочный процесс в клубе приостановлен, а футболисты пройдут еще один тест и будут ждать результатов. Пока что нет ясности, состоится ли 3 августа матч 28-го тура против "Черноморца" в Харькове.

До окончания сезона осталось сыграть три тура. "Металлист 1925" отстает на шесть очков от третьего места, которое дает пропуск в Премьер-лигу.

Читайте о том, что футболистам "Прикарпатья" вручили украинскую азбуку после комментариев на русском.

Смотрите, как четыре года назад "Металлист" обыгрывал "Олимпик" в чемпионате Украины:

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футбол первая лига коронавирус Металлист 1925
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