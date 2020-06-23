В Милане снова траур: ушел из жизни легендарный итальянский нападающий

Прати выступал за "Милан" с 1966 по 1973 год и забил за команду более сотни голов

Ушел из жизни еще один выдающийся итальянский футболист. На 74-м году жизни скончался один из лучших бомбардиров "Милана" Пьерино Прати. Напомним, что несколько дней назад ушел из жизни двукратный победитель Лиги чемпионов в составе "Интера" Марио Корсо.

Реклама

Прати выступал за "Милан" с 1966 по 1973 год и забил за команду 102 гола. В 1969-м Пьерино оформил хет-трик в финале Кубка европейских чемпионов против "Аякса" и помог клубу одержать победу в этом турнире.

Также он выступал за "Рому", "Фиорентину" и "Савону". В составе сборной Италии он стал чемпионом Европы в 1968 году.

Несколько дней назад мы писали, что умер чемпион СССР по футболу, после спорта работавший необычным курьером. Уроженец Эстонии Георгий Рябов начинал карьеру в таллинском "Динамо", но главных успехов добился в "Динамо" московском.

А сегодня стало известно, что футболист сборной Того прятался от коронавируса, а умер от малярии. Спортсмен заразился малярией, когда отправился к родственникам в период пандемии.

Самые известные балагуры мирового футбола

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама