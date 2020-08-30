В Минске ОМОН избил футболистов, надевших майки с надписью "Мы с народом"

Футболисты минского клуба "Крумкачы" Сергей Козека и Павел Рассолько были задержаны в воскресенье, 30 августа, во время акции протеста в Минске. Как сообщает "Радыё Свабода", игроки возвращались с тренировки вместе с наставником команды Александром Белинским. При этом в марше протеста они не участвовали.
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По данным источника, спортсмены прошли кордоны милиции, однако на них налетел ОМОН, футболистов поймали и избили. Теперь Козека и Рассолько обвиняют в нападении на милицию. Сообщается, что тренера не тронули.
В свою очередь правозащитный центр "Весна" сообщил, что игроки задержаны с формулировкой "за повреждение милицейского микроавтобуса". По данным белорусских СМИ, футболисты находятся в Ленинском РУВД.
Отметим, что неделю назад игроки "Крумкачей" вышли на матч с "Химиком" в футболках с надписью "Мы с народом".
Минск. ОМОН в действии. Фото – Reuters
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Ранее известный белорусский футболист выступил с эмоциональным обращением. "Россия, не надо нам помогать!" – заявил полузащитник БАТЭ Станислав Драгун.
Добавим, что накануне, 29 августа, в Минске тысячи женщин вышли на марш, который попытались остановить выстроившиеся в шеренгу силовики, однако протестующие прорвали цепь ОМОНа.
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