В Минске ОМОН избил футболистов, надевших майки с надписью "Мы с народом"

Игрокам команды "Крумкачы" Сергею Козеке и Павлу Рассолько инкриминируют нападение на милицию

Футболисты минского клуба "Крумкачы" Сергей Козека и Павел Рассолько были задержаны в воскресенье, 30 августа, во время акции протеста в Минске. Как сообщает "Радыё Свабода", игроки возвращались с тренировки вместе с наставником команды Александром Белинским. При этом в марше протеста они не участвовали.

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По данным источника, спортсмены прошли кордоны милиции, однако на них налетел ОМОН, футболистов поймали и избили. Теперь Козека и Рассолько обвиняют в нападении на милицию. Сообщается, что тренера не тронули.

В свою очередь правозащитный центр "Весна" сообщил, что игроки задержаны с формулировкой "за повреждение милицейского микроавтобуса". По данным белорусских СМИ, футболисты находятся в Ленинском РУВД.

Отметим, что неделю назад игроки "Крумкачей" вышли на матч с "Химиком" в футболках с надписью "Мы с народом".

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Футболисты команды "Крумкачы" / Фото: Прессбол

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Минск. ОМОН в действии. Фото – Reuters

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Ранее известный белорусский футболист выступил с эмоциональным обращением. "Россия, не надо нам помогать!" – заявил полузащитник БАТЭ Станислав Драгун.

Добавим, что накануне, 29 августа, в Минске тысячи женщин вышли на марш, который попытались остановить выстроившиеся в шеренгу силовики, однако протестующие прорвали цепь ОМОНа.

Женщины в Минске разорвали цепь ОМОНа

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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