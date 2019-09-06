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В мире животных: легенда "Арсенала" познакомился с дикими гориллами

6 сентября, 19:53

Тони Адамс посетил заповедник

Тони Адамс

Тони Адамс / Фото: Twitter

Легендарный центральный защитник лондонского Арсенала Тони Адамс посетил заповедник "Руанда", который помогает сохранить популяцию диких горных горилл. Ранее мы писали о том, что рекордсмен чемпионата Украины перешел в "Рому" к Паулу Фонсеке. 

В честь 15-летия с момента создания, Адамс решил поддержать благое дело и лично поучаствовать в экскурсии. Легенда "канониров" прочувствовал на себе уникальную атмосферу дикой природы, побывав в нескольких метрах от животных.

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Как сообщалось ранее, экс-футболист "Шахтера" Генрих Мхитарян обвенчался в Италии. Церемония бракосочетания полузащитника и дочери армянского бизнесмена Микаэла Варданяна – Бетти - прошла в армянской церкви на острове Святого Лазаря, недалеко от Венеции.

Также мы писали, что Мхитарян пропустил финал Лиги Европы в Баку из соображений безопасности. Гарантии УЕФА и МИД Азербайджана не убедили лондонский "Арсенал". В клубе решили оставить Генриха дома. В итоге "канониры" без Мхитаряна проиграли еврокубковый финал "Челси" со счетом 1:4.

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Арсенал Лондон горилла Тони Адамс

Источник: Сегодня|Спорт

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