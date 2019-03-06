В "Мольде" уверены, что Сульшер вернется в команду летом

Норвежский специалист временно исполняет роль главного тренера в "Манчестер Юнайтед"

Уле-Гуннар Сульшер перед матчем с "ПСЖ". Фото: AFP

В "Мольде" уверены, что Сульшер вернется в команду летом //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/fc8/23c/5c7fc823ccc40.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/fc8/23c/5c7fc823ccc40.jpg 2019-03-06T15:15:00+02:00 Футбол Норвежский специалист временно исполняет роль главного тренера в "Манчестер Юнайтед"

Исполнительный директор "Мольде" Ойстейн Неерланд сообщил, что клуб ожидает возвращения Уле-Гуннара Сульшера, который в данный момент является исполняющим обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед".

"Перед Рождеством мы подписали новое соглашение с Уле-Гуннаром до конца сезона-2021. Сейчас он временно работает в "Манчестер Юнайтед" до лета. А затем он планирует вернуться в "Мольде", – заявил Неерланд.

Напомним, что 46-летний Сульшер возглавил "Манчестер Юнайтед" в декабре 2018 года, сменив на посту наставника манкунианцев уволенного Жозе Моуринью. Под руководством Сульшера одержал 10 побед при двух ничьих в английской Премьер-лиге. В данный момент "МЮ" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Сегодня в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" на выезде играет против "Пари Сен-Жермен". Первая встреча в Манчестере завершилась победой парижан – 2:0. Мы ведем онлайн-трансляцию матча "ПСЖ" – "МЮ".

Напомним, что 7 марта в первом матче 1/8 финала Лиги Европы киевское "Динамо" встретится на выезде с лондонским "Челси". Через неделю в Киеве пройдет ответная игра.

Анонс противостояния "Динамо" – "Челси":

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