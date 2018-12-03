В Москве нашли мертвым футболиста "Локомотива" – СМИ

Нападающий молодежной команды "Локомотива" Алексей Ломакин, переставший выходить на связь в прошлые выходные, найден мертвым. 18-летнего футболиста обнаружили в воскресенье, 2 декабря, в Москве, сообщает телеканал 360 со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ранее мать Ломакина обратилась в полицию с просьбой установить местонахождение сына. В минувшую пятницу игрок уехал на процедуры в ДЦ ФК "Локомотив" и после проведенной там ночи пропал, перестав отвечать на звонки. Телефон футболиста появился в сети 2 декабря. Как оказалось, Ломакин забыл его в такси, в котором ехал вместе с другом Иваном. Мать узнала у него, что они вместе употребляли алкогольные напитки, но вспомнить, где именно они проводили время, Иван не смог.

Алексей Ломакин является воспитанником академии "Локомотива". В системе клуба он находится с 2007 года. В текущем сезоне Ломакин, выступающий на позиции правого нападающего, провел три матча в молодежном первенстве.

Ранее мы писали, что футболисты "Локомотива" вышли на матч в черных футболках, чтобы поддержать Тараса Михалика.