В Москве с ошибкой на табло открыли новый стадион "Динамо"

Автора первого гола на обновленном стадионе написали с ошибкой

Фамилию Кардозу написали с ошибкой. Фото: Instagram

В воскресенье в чемпионате России по футболу проходят поединки последнего тура Премьер-лиги. Чемпион страны уже известен – это "Зенит", пока неизвестен серебряный медалист и второй участник Лиги чемпионов ("Локомотив" или "Краснодар"), а также ведется заочная борьба за четвертое место ("Спартак" или ЦСКА).

В Москве проходит первый матч на реконструированном стадионе "Динамо" – "ВТБ-Арене". Бело-голубые принимают на своем поле тульский "Арсенал" в матче 30-го тура российской Премьер-лиги. Интересно, что фамилия автора первого гола в истории нового стадиона "Динамо" была выведена на табло с ошибкой! Счет в игре на второй минуте открыл португальский полузащитник "Динамо" Мигель Кардозу. На табло нового стадиона однако высветилась надпись "Кардзоу". На это обратили внимание присутствующие на матче зрители, разместившие ошибку в социальных сетях.

На 16-й минуте "Арсенал" сравнял счет после автогола Евгения Маркова. Кирилл Панченко вновь вывел "Динамо" вперед голом на 29-й минуте. На 52-й минуте Резиуан Мирзов сравнял счет с пенальти, а на 60-й Кирилл Панченко оформил дубль и снова вывел "Динамо" вперед. За пять минут до финального свистка Игорь Горбатенко вновь сравнял счет в поединке – 3:3.

Отметим, что в чемпионате Украины в воскресенье доигрывается предпоследний тур Премьер-лиги. Чемпионский титул уже гарантировал себе "Шахтер", также выигравший Кубок страны.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Москве с ошибкой на табло открыли новый стадион "Динамо"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"