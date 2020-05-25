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В немецком клубе скрыли, что их звезда переболел коронавирусом

25 мая, 20:38

Александр Трикиша

Болезнь прошла у футболиста "Лейпцига" бессимптомно

Полузащитник "Лейпцига" Марсель Забитцер переболел коронавирусом во время карантина. Футболист сдал положительный тест около трех с половиной недель назад перед возобновлением групповых тренировок. Как выяснил Bild, тогда вирус обнаружили у Забитцера и физиотерапевта "Лейпцига". 26-летний футболист не испытывал никаких симптомов и был отправлен на двухнедельный карантин. Клуб не сообщал о заражении Забитцера.

Последующие тесты футболиста были отрицательными. Забитцер принял участие в двух матчах "Лейпцига" после рестарта Бундеслиги, а в игре с "Майнцем" (5:0) даже стал автором одного из голов. Ранее мы писали, что "Лейпциг" по сумме двух встреч разбил "Майнц" с безумным счетом 13:0.

Ранее мы писали, что из-за пандемии коронавируса в Германии добавили два правила к футбольным матчам. Поединкам Бундеслиги будет предшествовать минута молчания. Кроме того, футболисты будут играть в черных повязках.

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К слову, в недавнем матче футболист "Герты" поцеловал одноклубника после гола, за что нарвался на критику, так как нарушил правила карантина. В итоге футболисту пришлось извиниться за поцелуй. Бельгийский легионер "Герты" Дедрик Боята говорит, что нарушил социальную дистанцию, чтобы дать указания партнеру.

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Лейпциг чемпионат Германии коронавирус Марсель Забитцер

Источники: Sportbox , Сегодня|Спорт

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