Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,84
27,38

В Нидерландах игрок поразил партнеров оригинальным празднованием гола

17 октября, 23:12

Харрисон решил выпить немного пива

Шейон Харрисон

Шейон Харрисон / Фото: Instagram

Английский футболист Шейон Харрисон забавно отпраздновал забитый гол в матче второго дивизиона чемпионата Нидерландов. Ранее мы рассказывали, что волейболистки отпраздновали победу в Кубке обнаженным фото из раздевалки.

Форвард "Алмере Сити" Шейон Харрисон открыл счет в матче на 68-й минуте. Футболист побежал праздновать забитый мяч к трибуне, где находились фанаты его команды.

Реклама

Во время празднования забитого мяча игрок успел поймать брошенную с трибун бутылку пива и отпить глоток. После этого он продолжил праздновать с партнерами.

Также мы писали, что Роналду отреагировал на празднование корейцами гола в его фирменном стиле. В товарищеском матче с участием "Ювентуса" произошел момент, заставивший болельщиков вспомнить пятикратного обладателя Золотого мяча Роналду.

В тренде
Украина едет на Евро-2020: команда Шевченко сняла скальп с чемпионов Европы

Как сообщалось ранее, Криштиану Роналду зарабатывает почти миллион долларов за пост в соцсетях. Португальский футболист – лидер в спорте по заработкам в Instagram. Интересно, что Роналду является самым популярным человеком в этой социальной сети. У португальца – 176,8 млн подписчиков.

Смотрите гол Роналу в матче с Украиной:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

пиво чемпионат Голландии

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украина – Литва 2:0: победа имени Малиновского на 99 процентов выводит нас на Евро-2020
Украина – Литва 2:0: победа имени Малиновского на 99 процентов выводит нас на Евро-2020Футбол
Это было круто! Украина
Это было круто! Украина "сделала" Роналду и досрочно вышла на Евро-2020!!!Футбол
Зинченко после победы – своей девушке:
Зинченко после победы – своей девушке: "Сегодня каждый будет заниматься любовью"Футбол
Украина – Португалия: видео голов и лучших моментов отборочного матча Евро-2020
Украина – Португалия: видео голов и лучших моментов отборочного матча Евро-2020Футбол
Украина – Литва: где смотреть отборочный матч чемпионата Европы
Украина – Литва: где смотреть отборочный матч чемпионата ЕвропыФутбол
Украина – Литва: видео голов и лучших моментов отборочного матча Евро-2020
Украина – Литва: видео голов и лучших моментов отборочного матча Евро-2020Футбол

Новости партнеров

Loading...
загрузка...