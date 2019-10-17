В Нидерландах игрок поразил партнеров оригинальным празднованием гола

Шейон Харрисон / Фото: Instagram

Английский футболист Шейон Харрисон забавно отпраздновал забитый гол в матче второго дивизиона чемпионата Нидерландов. Ранее мы рассказывали, что волейболистки отпраздновали победу в Кубке обнаженным фото из раздевалки.

Форвард "Алмере Сити" Шейон Харрисон открыл счет в матче на 68-й минуте. Футболист побежал праздновать забитый мяч к трибуне, где находились фанаты его команды.

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Во время празднования забитого мяча игрок успел поймать брошенную с трибун бутылку пива и отпить глоток. После этого он продолжил праздновать с партнерами.

Также мы писали, что Роналду отреагировал на празднование корейцами гола в его фирменном стиле. В товарищеском матче с участием "Ювентуса" произошел момент, заставивший болельщиков вспомнить пятикратного обладателя Золотого мяча Роналду.

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Как сообщалось ранее, Криштиану Роналду зарабатывает почти миллион долларов за пост в соцсетях. Португальский футболист – лидер в спорте по заработкам в Instagram. Интересно, что Роналду является самым популярным человеком в этой социальной сети. У португальца – 176,8 млн подписчиков.

Смотрите гол Роналу в матче с Украиной:

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