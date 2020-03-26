В Нигерии освободили футболистов спустя два дня после похищения

В Нигерии этот случай похищения стал первым в профессиональном футболе с января 2019 года

В Нигерии были освобождены похищенные ранее футболисты Бенджамин Илайомэд и Дайо Оджо, сообщает BBC. О похищении игроков стало известно 24 марта. Инцидент произошел, когда они ехали на автомобиле по автостраде из города Акуре. Илайомэд віступает за "Абиа Кометс", а Оджо защищает цвета "Супер Иглз".

Вместе с ними в машине находился ещё один футболист "Супер Иглз" Эммануэл Джеймс, однако ему удалось сбежать.

В Нигерии этот случай похищения стал первым в профессиональном футболе с января 2019 года. Тогда жертвой преступников стал бывший тренер клуба "Катсина Юнайтед" Абдуллахи Биффо. Позднее он был отпущен.

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В настоящее время чемпионат Нигерии наряду с большинством профессиональных лиг по всему миру приостановлен в связи с пандемией коронавируса.

Ранее мы сообщали, что сестра полузащитника "Вероны" погибла в перестрелке. Трагедия с сестрой полузащитника, который уже долгое время выступает в Европе, произошла в ганском городе Берекум 19 марта.

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