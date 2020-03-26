Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,96
30,27
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

В Нигерии освободили футболистов спустя два дня после похищения

26 марта, 16:02

Александр Трикиша

В Нигерии этот случай похищения стал первым в профессиональном футболе с января 2019 года

В Нигерии были освобождены похищенные ранее футболисты Бенджамин Илайомэд и Дайо Оджо, сообщает BBC. О похищении игроков стало известно 24 марта. Инцидент произошел, когда они ехали на автомобиле по автостраде из города Акуре. Илайомэд віступает за "Абиа Кометс", а Оджо защищает цвета "Супер Иглз".

Вместе с ними в машине находился ещё один футболист "Супер Иглз" Эммануэл Джеймс, однако ему удалось сбежать.

В Нигерии этот случай похищения стал первым в профессиональном футболе с января 2019 года. Тогда жертвой преступников стал бывший тренер клуба "Катсина Юнайтед" Абдуллахи Биффо. Позднее он был отпущен.

Реклама

В настоящее время чемпионат Нигерии наряду с большинством профессиональных лиг по всему миру приостановлен в связи с пандемией коронавируса.

Ранее мы сообщали, что сестра полузащитника "Вероны" погибла в перестрелке. Трагедия с сестрой полузащитника, который уже долгое время выступает в Европе, произошла в ганском городе Берекум 19 марта.

Смотрите сюжет о том, насколько безразличны прохожие, если видят похищение ребенка

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футболист похищение чемпионат Нигерии

Источник: Championat.ru

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
Алиев предложил Милевскому заработать на продаже защитных масок итальянцам
Алиев предложил Милевскому заработать на продаже защитных масок итальянцамФутбол
"Планета принадлежит не только людям": тренер "Шахтера" показал, как живет в условиях коронавирусаФутбол
"Очень тяжелое положение": Шевченко рассказал о состоянии своих друзей, заразившихся коронавирусомФутбол
"Все знают, что произошло в Италии. Но в Беларуси всем все равно": экс-игрок "Барсы" – о коронавирусеФутбол
Коронавирус не помог:
Коронавирус не помог: "МанСити" не избежит отстранения от Лиги чемпионовЛига чемпионов

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...