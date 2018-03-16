В Норвегии из-за острой инфекции умер 20-летний футболист

20-летний опорный полузащитник клуба "Конгсвингер" Адриан Лиллебек Овлиен скончался сегодня ночью в больнице.

Причной смерти стала острая инфекция. В сообщении на официальном сайте клуб попросил не беспокоить игроков и тренеров в этот тяжелый момент для клуба.

"Конгсвингер" – футбольный клуб из одноименного города в Норвегии. Клуб играет во втором по силе норвежском дивизионе. Овлиен сыграл 47 матчей за молодежные сборные Норвегии разных возрастов.

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