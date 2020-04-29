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"В одну команду Блохина тренером, а в другую – Сабо": Алиев и Милевский планируют прощальный матч

29 апреля, 17:44

Александр Трикиша

Местом проведения "прощального матча кентов" может стать Киев или Хабаровск

Скандально-известные бывшие футболисты киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский и Александр Алиев во время совместного эфира в Instagram обсудили возможность проведения прощального матча. Напомним, что перед этим Алиев в прямом эфире устроил матерную перепалку с бывшей женой на глазах у детей, хвастаясь, что у него был секс втроем.

"Я постараюсь сделать прощальный матч, но только когда ты закончишь играть. Ты, наверное, еще 3-4 года будешь выступать. Я могу подождать. Но представляешь афишу нашего матча? Кент прощается с большим футболом! Придет много людей, много недоброжелателей! В одну команду Олега Блохина поставим тренером, а в другую – Йожефа Сабо. В перерыве можно поменяться командами... Где будем играть? Можем у Игоря Суркиса попросить стадион киевского "Динамо". А можно еще в Хабаровск слетать, с медведями там сыграем", – сказал Алиев.

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Отметим, что Александр Алиев родом из Хабаровска, а в Украину перебрался в 14-летнем возрасте, когда "Динамо" увело талантливого футболиста из академии московского "Спартака". А Милевский родился и вырос в Беларуси и даже выступал за юношескую команду страны, но в 15 лет переехал в Киев.

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Добавим, что Милевский продолжает играть на высоком уровне и в прошлом сезоне даже стал чемпионом Беларуси в составе "Динамо Брест". А последним профессиональным клубом Алиева был казахстанский "Тараз", который он покинул в 2016 году.

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футбол Олег Блохин Артем Милевский Йожеф Сабо Александр Алиев

Источник: Сегодня|Спорт

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