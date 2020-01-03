В осаде и вскоре начнет паковать чемоданы: на чемпиона мира ополчились все и даже Райан Гиггз

Поль Погба / Фото: AFP

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Футболисты "Манчестер Юнайтед" убеждены, что их одноклубник, французский полузащитник Поль Погба, покинет английский клуб в летнее трансферное окно – так утверждает The Times. Контракт 26-летнего чемпиона мира с МЮ истекает в июне 2021 года, но еще на сезон он в составе "Дьяволов" вряд ли останется. Ранее мы писали, как "Арсенал" обыграл "Манчестер Юнайтед" в чемпионате Англии.

На данный момент Погба выбыл из строя на четыре недели из-за рецидива травмы лодыжки, а тренер "Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер заявлял, что с очень ждет его возвращения. Однако руководство МЮ недовольно поведением агента Погба Мино Райолы, который критически высказывается в адрес английского клуба и вскоре собирается проститься с футболистом. По информации СМИ, манкунианцы уже даже определились с ценником на Погба – в клубе намерены выручить за 26-летнего француза не менее 150 миллионов фунтов стерлингов.

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Подлил масла в огонь и экс-футболист "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз считает, что манкунианцам стоит продать полузащитника Поля Погба.

"Хочу ли я увидеть Погба в "Манчестер Юнайтед" в следующем сезоне и ожидаю ли этого? Нет и нет. Мне жаль Уле, потому что ему постоянно задают вопросы о Погба. "Юнайтед" сейчас проводит неплохой отрезок, и это без Погба. В нескольких играх он появлялся на поле и выглядел неплохо, но в настоящий момент ситуация разочаровывающая. Он талант, мы постоянно говорим о нем, но он не был стабилен в "Юнайтед". Для тренера это разочарование, когда постоянно приходится отвечать на вопросы об игроке, который, по слухам, то покинет клуб, то травмирован, то еще где-то, хотя должен тренироваться на базе в Каррингтоне", – приводит слова Гиггза Optus Sport.

Смотрите, как Погба забивал за МЮ в прошлом сезоне

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